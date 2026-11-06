Dove vedere Venezia-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Ad aprire l'undicesima giornata di Serie A sarà Venezia-Udinese , sfida che segnerà l'esordio di Paolo Zanetti sulla panchina friulana, a pochi giorni dall'esonero di Kosta Runjaic . Un punto nelle ultime otto partite per i bianconeri, mentre l'undici allenato da Davide Nicola arriva dal ko di misura contro il Como di Cesc Fabregas, caratterizzato anche da qualche polemica per il rigore non concesso ai lagunari. È già uno scontro salvezza importantissimo all'alba della sosta per le nazionali.

Dove vedere Venezia-Udinese in diretta tv

Venezia-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Venezia-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.