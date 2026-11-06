Dove vedere Venezia-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Ad aprire l'undicesima giornata di Serie A sarà Venezia-Udinese, sfida che segnerà l'esordio di Paolo Zanetti sulla panchina friulana, a pochi giorni dall'esonero di Kosta Runjaic. Un punto nelle ultime otto partite per i bianconeri, mentre l'undici allenato da Davide Nicola arriva dal ko di misura contro il Como di Cesc Fabregas, caratterizzato anche da qualche polemica per il rigore non concesso ai lagunari. È già uno scontro salvezza importantissimo all'alba della sosta per le nazionali.
Venezia-Udinese, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, venerdì 6 novembre, allo stadio "Pier Luigi Penzo", pronto a riaccogliere Paolo Zanetti, grande ex di serata. Direzione di gara affidata al sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.
Dove vedere Venezia-Udinese in diretta tv
Venezia-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Venezia-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS