Inter-Como, attacchi da panico: negli scontri diretti oltre 3 centri a partita

Spettacolo a San Siro . Difficile che non accada con Inter e Como che giusto domenica pomeriggio si troveranno di fronte, dopo la scorpacciata di gol nelle rispettive gare di Champions. In realtà, quella al banchetto del Lens, da parte degli uomini di Fabregas, è stata una vera e proprio abbuffata : la fame dei lariani sembrava non saziarsi mai. I nerazzurri, invece, contro il Feyenoord , dopo aver fatto tris già a inizio ripresa, hanno poi preferito rallentare. Chissà, magari hanno pensato di conservare qualcosa proprio per lo scontro diretto di domenica. Ad ogni modo, le due squadre sono vere e proprie macchine da gol. L’Inter "impallina" gli avversari soprattutto in Serie A. Mentre il Como "straripa" in particolare in Europa, palcoscenico su cui, da questo punto di vista, fa meglio soltanto il Paris Saint Germain.

PRECEDENTI . Intendiamoci, tra le squadre italiane, nerazzurri e lariani non sono il top, con i rispettivi bottini di 34 e 37 reti. La Roma, infatti, la spunta comunque di una lunghezza, con 38. Tuttavia, i precedenti tra le squadre di Chivu e Fabregas sono una garanzia. Nei 6 incroci delle ultime due stagioni, infatti, il “raccolto” complessivo è stato di 20 gol, vale a dire 3,33 a partita. Ma il meglio si è visto soprattutto nelle ultime due sfide. Quella di ritorno in campionato, è finita addirittura con un 4-3 per l’Inter. Il secondo match di semifinale di Coppa Italia invece con un 3-2, comunque per la formazione di Chivu. Con il tratto in comune che, in entrambe le occasioni, Nico Paz e compagni erano riusciti a scappare sul 2-0. Non è bastato, però, per strappare una vittoria. E, infatti, il bilancio è tutto dalla parte dei nerazzurri: 5 vittorie e un pareggio. E, quest’ultimo, è stato uno scialbo 0-0, nell’andata della semifinale di Coppa Italia: insomma, una sorta di eccezione per confermare la regola.

Attacchi super, a San Siro spettacolo assicurato

UOMINI GOL. Peraltro, Inter e Como sono squadre completamente diverse nei rispettivi impianti di gioco. La squadra nerazzurra ha un’identità consolidata da almeno 6 stagioni, alla quale Chivu sta cercando di aggiungere qualcosa. Quella lariana, invece, è una sorta di progetto in costante evoluzione, forgiato sulle idee di Fabregas. Anche il modo di attaccare, evidentemente, è differente. L’Inter ha sempre due terminali, che danno riferimenti e permettono un determinato sviluppo della manovra. Il Como, invece, utilizza quasi sempre un terzetto di trequartisti alle spalle di un’unica punta.

Il faro di Fabregas è Nico Paz (6 gol): una gemma che assicura genio e imprevedibilità. Chivu ha meno solisti, arriva in porta con azioni più manovrate: sembra più leggibile, ma, alla riprova dei fatti, trova sempre il modo di fare male. Lautaro, in questo senso, è, guarda caso, il Toro incaricato di incornare l’avversario. È il cannoniere della squadra, con i suoi 6 centri, ma l’Inter non si ferma quando manca, come nelle ultime gare. Ovvio, è sempre meglio averlo, là davanti, ma Thuram (5 gol), Esposito (3) e Bonny (3) riescono in una certa misura a compensare. Il Como, invece, ha scovato un clamoroso finalizzatore come Douvikas, autore già di 11 centri, ben 6 dei quali in Champions, assaggiata per la prima volta in questa stagione. Quando non c'è, però, qualcosa si perde. Fabregas l’ha sperimentato in casa del Feyenoord, lasciandoci la pelle. Il problema è che, fino a che Kean resterà fermo ai box, non c’è un vero sostituto.