Venezia-Udinese 2-1: magia di Kike Perez, Zanetti battuto alla prima in bianconero
L'11ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo del Penzo vinto dal Venezia per 2-1 sull'Udinese. I lagunari dell'ex bianconero Nicola fanno loro il derby del Triveneto, riassaporando il successo dopo tre sconfitte consecutive e lasciando ai friulani l'ultimo posto in classifica. Va male il debutto sulla panchina ospite di Paolo Zanetti, subentrato a Runjaic e anche lui ex della gara. L'Udinese allunga a 9 la serie di partite senza vittorie (8 ko e un pareggio): l'ultima gioia friulana in campionato è datata addirittura 29 agosto, 3-2 a Monza.
Okoye salva su Hainaut
Nicola, nel suo Venezia, schiera dall'inizio Kike Perez, Basic e Yeboah, lasciando fuori Busio, Helgason e Lauberbach. Per la sua prima sulla panchina dell'Udinese, Zanetti si affida a un 3-4-2-1 con Zaniolo, fresco di convocazione in nazionale, ed Ekkelenkamp in appoggio a Davis. Inizialmente prevale la paura da entrambe le parti, poi il Venezia cresce vistosamente creando occasioni a ripetizione: dopo la parata di Okoye su Hainaut al 6', tra il 20' e il 26' ci provano Mazzocchi, Yeboah e Basic, ma le loro conclusioni sono imprecise. Passata la mezz'ora, l'Udinese inizia a guadagnare campo e punzecchia i padroni di casa: l'occasione più pericolosa è per Ekkelenkamp al 34', ma il portiere dei veneti Stankovic respinge in tuffo. Si va al riposo senza reti, ma con qualche emozione.
Magia di Kike Perez
Nella ripresa arrivano i gol: prima però, al 50', Stankovic salva di piede su Davis. I tifosi di casa gridano "giocate senza paura" e l'ex laziale Basic sblocca l'incontro al 53' su assist di Hainaut. Nella circostanza Okoye non è impeccabile nel suo tentativo di parata. L'Udinese acciuffa il pareggio dopo appena 4 minuti: cross di Zaniolo, tiro a rete di Davis e autogol di Moreno, che devia alle spalle di Stankovic. L'arbitro Sacchi però ferma tutto per un possibile fuorigioco dell'ex romanista: il Var Gariglio si concede un check lunghissimo per poi convalidare l'1-1 friulano. Smaltita la botta, il Venezia raddoppia al 65' con una magia di Kike Perez, che si inventa un tiro tagliato di sinistro dai 20 metri verso l'incrocio dei pali, stavolta davvero imprendibile per Okoye. Al 79' Akor Adams cala il tris su azione nata da un errore del giovane Palma, ma l'arbitro Sacchi annulla: c'è un probabile fuorigioco e, soprattutto, un tocco di mano decisivo dell'attaccante nigeriano del Venezia. Nel finale di gara il forcing dell'Udinese non sfocia in particolari pericoli per Stankovic: il Venezia vince 2-1 e scavalca i friulani, lasciando a loro l'ultimo posto nella classifica della Serie A.
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