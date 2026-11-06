Venezia-Udinese 2-1: magia di Kike Perez, Zanetti battuto alla prima in bianconero

L'11ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo del Penzo vinto dal Venezia per 2-1 sull'Udinese. I lagunari dell'ex bianconero Nicola fanno loro il derby del Triveneto, riassaporando il successo dopo tre sconfitte consecutive e lasciando ai friulani l'ultimo posto in classifica. Va male il debutto sulla panchina ospite di Paolo Zanetti, subentrato a Runjaic e anche lui ex della gara. L'Udinese allunga a 9 la serie di partite senza vittorie (8 ko e un pareggio): l'ultima gioia friulana in campionato è datata addirittura 29 agosto, 3-2 a Monza.

Okoye salva su Hainaut Nicola, nel suo Venezia, schiera dall'inizio Kike Perez, Basic e Yeboah, lasciando fuori Busio, Helgason e Lauberbach. Per la sua prima sulla panchina dell'Udinese, Zanetti si affida a un 3-4-2-1 con Zaniolo, fresco di convocazione in nazionale, ed Ekkelenkamp in appoggio a Davis. Inizialmente prevale la paura da entrambe le parti, poi il Venezia cresce vistosamente creando occasioni a ripetizione: dopo la parata di Okoye su Hainaut al 6', tra il 20' e il 26' ci provano Mazzocchi, Yeboah e Basic, ma le loro conclusioni sono imprecise. Passata la mezz'ora, l'Udinese inizia a guadagnare campo e punzecchia i padroni di casa: l'occasione più pericolosa è per Ekkelenkamp al 34', ma il portiere dei veneti Stankovic respinge in tuffo. Si va al riposo senza reti, ma con qualche emozione.