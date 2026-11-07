Serie A, quanti infortuni a novembre: da Lautaro a Dybala, 92 giocatori out. Ecco le squadre più penalizzate

La storia si ripete ogni anno, solo che ogni anno diventa sempre più pesante. Infermerie piene già a novembre, nell’undicesima giornata iniziata ieri sera con Venezia-Udinese mancheranno 92 giocatori, più gli squalificati. Come al solito, le squadre che giocano le coppe sono le più penalizzate, Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Juventus e Como hanno perso prime scelte e titolari, ma anche l’Inter, che adesso ha fuori causa “solo” Lautaro Martinez e Luis Henrique, ha recuperato da poco Pavard e sta facendo rientrare Stones e Jones. Al contrario, la Lazio, che sta giocando una partita a settimana, ha due infortunati, Zaccagni e Gudmundsson, ed è in testa alla classifica.