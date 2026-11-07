Serie A, quanti infortuni a novembre: da Lautaro a Dybala, 92 giocatori out. Ecco le squadre più penalizzate
La storia si ripete ogni anno, solo che ogni anno diventa sempre più pesante. Infermerie piene già a novembre, nell’undicesima giornata iniziata ieri sera con Venezia-Udinese mancheranno 92 giocatori, più gli squalificati. Come al solito, le squadre che giocano le coppe sono le più penalizzate, Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Juventus e Como hanno perso prime scelte e titolari, ma anche l’Inter, che adesso ha fuori causa “solo” Lautaro Martinez e Luis Henrique, ha recuperato da poco Pavard e sta facendo rientrare Stones e Jones. Al contrario, la Lazio, che sta giocando una partita a settimana, ha due infortunati, Zaccagni e Gudmundsson, ed è in testa alla classifica.
Il problema calendario
Si parte sempre dallo stesso punto, si gioca troppo, c’è poco tempo per recuperare (l’infermeria è piena di giocatori impegnati anche nelle nazionali), il lieve infortunio, giocandoci sopra, diventa serio, il leggero affaticamento muscolare si trasforma in stiramento e avanti così. Discorso ovvio quanto inutile, parlano tutti della salute dei giocatori ma se loro stessi e i loro allenatori non si fermano il calcio andrà dritto su questa strada finché non scoppia. L’economia muove il mondo e quello del calcio ha una certa sensibilità verso conti correnti, iban e bonifici. E non parliamo solo dei dirigenti.
Il problema infortuni: lo scadimento della Serie A
Il problema diventa difficile da tollerare non tanto per chi guadagna, quanto per chi spende per assistere a uno spettacolo raramente degno del biglietto allo stadio o dell’abbonamento alla pay-tv. Già con gli organici al completo la Serie A non è più quel campionato tecnicamente affascinante di una volta, se poi gli togliamo giocatori come Lautaro Martinez e Dybala, Zaccagni e Yildiz, Diao e Lobotka, diventa ancora meno attraente. Basta dare un’occhiata all’elenco degli assenti di maggior spessore tecnico, da noi catalogati come “prime scelte”, per rendersi conto di quanto perda lo spettacolo senza quei protagonisti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS