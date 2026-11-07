De Roon: "Gasperini è unico"

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il ko di Manchester, la squadra di Gasperini torna in campo per l'ultima partita di Serie A prima della sosta dedicata alle nazionali: le probabili scelte di Gasperini e Aquilani
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Pubblicato il 07.11.2026, 09:22

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Il Sassuolo di Alberto Aquilani, grande ex di serata, fa visita alla Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. A pochi giorni dal beffardo ko di Manchester contro lo United, i giallorossi sono chiamati a chiudere al meglio il primo vero tour de force della stagione, all'alba della sosta dedicata alle nazionali. Previste diverse rotazioni per il Gasp, che può superare l'Inter in classifica almeno per una notte.

Roma-Sassuolo, l'orario

Il match che chiude il sabato di Serie A andrà in scena alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Direzione di gara affidata al sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

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Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta tv

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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