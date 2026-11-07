Dove vedere Roma-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
Il Sassuolo di Alberto Aquilani, grande ex di serata, fa visita alla Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. A pochi giorni dal beffardo ko di Manchester contro lo United, i giallorossi sono chiamati a chiudere al meglio il primo vero tour de force della stagione, all'alba della sosta dedicata alle nazionali. Previste diverse rotazioni per il Gasp, che può superare l'Inter in classifica almeno per una notte.
Roma-Sassuolo, l'orario
Il match che chiude il sabato di Serie A andrà in scena alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Direzione di gara affidata al sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi.
Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta tv
Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Sassuolo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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