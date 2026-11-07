Dove vedere Torino-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Torino-Lecce in diretta tv

Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. La partita non sarà visibile sui canali Sky, ma l'app di DAZN può essere attivata sulle smart tv, su Sky Q e sui dispositivi compatibili come PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Torino-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per smartphone e tablet: per seguire la gara basterà effettuare il login con un abbonamento attivo. La sfida sarà inoltre raccontata in diretta testuale sui siti sportivi, con aggiornamenti in tempo reale.