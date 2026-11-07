Dove vedere Torino-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
Ad aprire il sabato dell'undicesima giornata di Serie A sarà Torino-Lecce, sfida delicata in programma allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata di Ignazio Abate vogliono rialzarsi dopo il ko esterno contro il Frosinone, mentre i giallorossi di Eusebio Di Francesco cercano una reazione dopo tre sconfitte consecutive. Una gara importante per entrambe, a pochi giorni dalla sosta per le nazionali.
Torino-Lecce, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15 di oggi, sabato 7 novembre, allo stadio Olimpico Grande Torino. Direzione di gara affidata a Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.
Dove vedere Torino-Lecce in diretta tv
Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. La partita non sarà visibile sui canali Sky, ma l'app di DAZN può essere attivata sulle smart tv, su Sky Q e sui dispositivi compatibili come PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Torino-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per smartphone e tablet: per seguire la gara basterà effettuare il login con un abbonamento attivo. La sfida sarà inoltre raccontata in diretta testuale sui siti sportivi, con aggiornamenti in tempo reale.
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