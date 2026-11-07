Dove vedere Cagliari-Frosinone in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida affascinante all'Unipol Domus, dove il Cagliari di Fabio Pisacane ospita il Frosinone di Massimiliano Alvini , autentica sorpresa di questo avvio di stagione. 20 punti all'attivo per i ciociari, attualmente in piena zona Europa, mentre i sardi sono fermi a quota 13 e navigano a metà classifica , a +6 sulla terzultima. Non mancano le assenze da ambo le parti, con Nzola e Raimondo che non saranno della partita.

Dove vedere Cagliari-Frosinone in diretta tv

Cagliari-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. La partita non sarà visibile sui canali Sky, ma l'app di DAZN può essere attivata sulle smart tv, su Sky Q e sui dispositivi compatibili come PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Cagliari-Frosinone, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per smartphone e tablet: per seguire la gara basterà effettuare il login con un abbonamento attivo. La sfida sarà inoltre raccontata in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale.