Dove vedere Parma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Il Parma ospita il Bologna al Tardini per un derby emiliano che mette in palio punti pesanti. La squadra di Alberto Gilardino arriva dal netto 3-0 conquistato sul campo dell'Atalanta, primo successo della sua gestione, e cerca continuità per allontanarsi dalla zona calda. I rossoblù di Raffaele Palladino , invece, hanno vinto le ultime tre partite contro Cagliari, Milan e Monza e puntano al quarto successo consecutivo.

Dove vedere Parma-Bologna in diretta tv

Parma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Parma-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.