Dove vedere Parma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul derby emiliano valido per l'undicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni
Il Parma ospita il Bologna al Tardini per un derby emiliano che mette in palio punti pesanti. La squadra di Alberto Gilardino arriva dal netto 3-0 conquistato sul campo dell'Atalanta, primo successo della sua gestione, e cerca continuità per allontanarsi dalla zona calda. I rossoblù di Raffaele Palladino, invece, hanno vinto le ultime tre partite contro Cagliari, Milan e Monza e puntano al quarto successo consecutivo.
Parma-Bologna, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 18 di oggi, sabato 7 novembre, allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. Direzione di gara affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine.
Dove vedere Parma-Bologna in diretta tv
Parma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Parma-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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