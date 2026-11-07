Juve, Kolo Muani è scatenato: così Spalletti gli crea spazio

Una chiave: il campo largo, in Europa, lo aiuta. Marcature lente, c’è meno tatticismo rispetto alla Serie A. La certezza: Kolo Muani si sta ritrovando, ha ripreso a mordere e graffiare, fa la differenza in progressione. Spalletti gongola e ha già cominciato a raccogliere e dispensare gli inviti, presto in tanti saranno costretti a costituirsi e salire sul carro del francese. Il tecnico non lo ha abbandonato o mollato. Mai visto Randal così incisivo, continuo e ispirato come ad Alkmaar. Le motivazioni sono diverse. Una su tutte: è entrato in condizione, altrimenti non avrebbe retto quel ritmo per ottanta minuti. Correva su e giù per il campo, non si è mai fermato, confermando un dubbio legittimo e già ipotizzato nelle scorse settimane. Non è il classico 9, il centravanti di riferimento, ma un meraviglioso attaccante di movimento. Può coprire qualsiasi ruolo e muoversi anche da punta centrale purché sia in costante equilibrio dinamico, non fermo e statico in attesa del pallone. «Scarica watt a terra» la chiosa di Lucio.

Europa League Koopmeiners, che notte: la coreografia dei tifosi, l'abbraccio col fratello e il gol. E la mamma reagisce così... Guarda la gallery Ruolo L’utilizzo di Woltemade da pivot chiamato a distribuire, far salire la squadra e giocare di sponda, agevola il francese. Per una volta, co mplice la mancanza di esterni, Kolo in Olanda ha giocato da vera e propria ala destra, correndo davanti a Kalulu. Volate e giocate, alcune piene di classe, perché ha tecnica eccellente. Rientrava in difesa e ripartiva a velocità folle, “allungando” la Juve. Le statistiche dicono 23 passaggi con il 91% di precisione, 2 tiri, 2 occasioni create, 5 palloni recuperati, ben 12 duelli. Prestazione completata da due giocate decisive. L’assist con un cross preciso per Koopmeiners dalla linea laterale. Il gol, per niente banale, del raddoppio. Perché ha recuperato palla e ha anticipato il tempo del tiro, schiaffeggiando la palla con precisione e potenza. Solo un attaccante che “sente” e vede la porta riesce a segnare in quel modo. L’Europa League, di sicuro, lo avvantaggia perché gli spazi sono dilatati rispetto a quanto accade nel campionato italiano: 4 presenze, 3 gol, di media uno ogni 70 minuti. Chissà se Spalletti, dopo la sosta, deciderà di tenerlo sulla fascia destra. Il 3-4-3 (o 3-4-2-1) può essere una traccia per il futuro, ma presto rientreranno Conceiçao e Nico Gonzalez, sul versante opposto Yildiz si aggiungerà a Boga e Alajbegovic, così il francese dovrà tornare a dividere il posto con Woltemade. La Juve, costruita in modo asimmetrico, dovrà tagliare e cucire bene il vestito a gennaio, perfezionando il disegno.