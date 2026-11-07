Il Cagliari torna a vincere con un gol pazzesco di Adopo: Frosinone ko

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Cagliari torna a vincere: 1-0 contro il Frosinone . All’Unipol Domus, nell’undicesima giornata del campionato di Serie A, i sardi battono la rivelazione di questa prima parte di stagione grazie al primo gol in campionato di Michel Adopo . La squadra di Pisacane con questo successo sale a quota 16 punti e scavalca provvisoriamente Napoli e Bologna, in attesa degli altri risultati. Si ferma invece la corsa del Frosinone di Alvini.

Il Frosinone parte bene e spinge soprattutto sulla destra con Ghedjemis. Il primo squillo arriva su calcio d’angolo, con il colpo di testa di Birligea che non trova la porta. Il Cagliari risponde con un sinistro dal limite di Trepy, respinto da Palmisani, e poco dopo con un destro di Maldini deviato in corner. Caprile respinge un colpo di testa di Ghedjemis e poi si distende sul destro dalla distanza di Calò. Il Frosnone appare in controllo della partita, ma nel momento migliore il Cagliari colpisce in ripartenza: al 38' Mendy serve Adopo , che punta l’area e dal limite fa partire un gran destro su cui Palmisani non può arrivare.

Caprile tiene in piedi il Cagliari nella ripresa

La ripresa inizia come era finito il primo tempo, con i rossoblù ancora in attacco; stavolta Palmisani salva il Frosinone con un riflesso d’istinto su Mendy sugli sviluppi di un corner. Col passare dei minuti però cresce il Frosinone, torna in cattedra e fa la partita. Grande protagonista del secondo tempo l'ormai solito Caprile; il portiere del Cagliari prima compie un miracolo sul mancino di Calò, poi, sugli sviluppi di un angolo, Cichella colpisce la traversa con una conclusione potentissima, e sulla ribattuta l'estremo difensore chiude su Birligea. Nel finale è un forcing completo del Frosinone: Calvani di testa sfiora il palo e a dieci minuti dalla fine Kofler salva sulla linea un tiro a botta sicura di Birligea. Il muro difensivo del Cagliari resiste fino al triplice fischio e porta a casa tre punti fondamentali.