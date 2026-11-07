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Roma-Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e Aquilani, il risultato LIVE

Dopo la rimonta subita a Old Trafford, i giallorossi tornano all'Olimpico per la gara di campionato: aggiornamenti in tempo reale
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1 min

Pubblicato il 07.11.2026, 19:00

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La Roma di Gian Piero Gasperini chiude il sabato dell’undicesima giornata di campionato, l’ultima prima della sosta per le partite delle nazionali. All'Olimpico arriva il Sassuolo del grande ex di giornata Alberto Aquilani. I giallorossi vogliono rialzarsi dopo la brutta rimonta subita contro il Manchester United e continuare con l'ottimo ruolino di marcia avuto in campionato in questa prima parte di stagione. Il Sassuolo cerca invece punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma arriva a Roma senza Berardi. Segui la partita sul Corriere dello Sport: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

19:00

Roma-Sassuolo, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra Roma e Sassuolo, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

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