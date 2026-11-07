Serie A
sabato 7 novembre 2026
Stadio Olimpico
20:45
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Roma-Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e Aquilani, il risultato LIVE
La Roma di Gian Piero Gasperini chiude il sabato dell’undicesima giornata di campionato, l’ultima prima della sosta per le partite delle nazionali. All'Olimpico arriva il Sassuolo del grande ex di giornata Alberto Aquilani. I giallorossi vogliono rialzarsi dopo la brutta rimonta subita contro il Manchester United e continuare con l'ottimo ruolino di marcia avuto in campionato in questa prima parte di stagione. Il Sassuolo cerca invece punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma arriva a Roma senza Berardi. Segui la partita sul Corriere dello Sport: aggiornamenti in tempo reale.
19:00
Roma-Sassuolo, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra Roma e Sassuolo, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Olimpico - Roma
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