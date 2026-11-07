Il Bologna vince ancora: Theate e Orsolini stendono il Parma, Sierro non basta

Il Bologna espugna il Tardini e si prende il derby emiliano: 2-1 contro il Parma . Succede tutto nel secondo tempo: al 53' Theate sblocca la sfida di testa, al 72' Orsolini trasforma su rigore. Nel finale anche Sierro segna dal dischetto, accorcia le distanze ma è troppo tardi. Su tutta la gara pesa però l'espulsione di Ndiaye dopo nove minuti. Per la squadra di Palladino è la quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Cagliari, Milan e Monza.

Daffara tiene in piedi il Parma in 10

La partita si apre con Bernardeschi che al primo minuto costringe subito Daffara a mettere in corner un tiro deviato e il Parma che risponde affidandosi ai cross di Cremaschi, sui quali però né Lontani in acrobazia né Fabbian di testa trovano la porta. La partita cambia al 9': dopo un corpo a corpo con Odgaard lanciato verso l’area, Zufferli viene richiamato al VAR e, rivisto l’episodio al monitor, espelle Ndiaye per la negazione di una chiara occasione da rete. Il Bologna preme nel primo tempo ma Daffara si fa trovare sempre pronto, come sul tentativo di Odgaard dalla destra e sulla conclusione di Pobega nel finale di primo tempo. La squadra di Gilardino, seppur in inferiorità, si affacciano in avanti con l’incornata di Delprato su punizione.

Theate e Orsolini regalano i tre punti al Bologna

Il Bologna riparte con più convinzione nella ripresa e al 53' passa avanti: Cambiaghi pennella per Theate, che da due passi insacca di testa. Un minuto più tardi l'arbitro Zufferli assegna un rigore in favore dei rossoblù per un contatto tra Bernardeschi e Mandela Keita, ma il VAR lo revoca perché il fallo è avvenuto fuori area. Il Parma resta in partita grazie a Daffara, decisivo con una doppia parata su Theate e Odgaard sugli sviluppi di un corner, e al 59' ha la grande occasione per pareggiare: El Bilal Touré, servito da Elphege, si presenta solo davanti a Skorupski, che in uscita bassa gli chiude lo specchio. Al 72' arriva il raddoppio: dopo una nuova revisione al monitor, Zufferli assegna il rigore per il fallo di Elphege su Cambiaghi. Dal dischetto Orsolini non sbaglia, angolando il tiro e firmando il 2-0. Quando la partita sembrava chiusa, il Parma riesce a riaprirla con il terzo rigore assegnato della partita, stavolta con la revisione del Var a favore: Vitik atterra Fabbian in area, dal dischetto si presenta Sierro che accorcia le distanze, ma è troppo tardi.