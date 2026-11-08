Dove vedere Napoli-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli-Lazio , a voi. Allo stadio Maradona gli azzurri di Allegri vanno a caccia del pronto riscatto dopo le sconfitte a Torino contro la Juventus (2-0) e in Champions League in trasferta contro il Porto (4-1). Tra il dire e il fare ci sono i biancocelesti di Gattuso , imbattuti, al comando solitario della classifica e reduci da sei vittorie consecutive in campionato, ultima delle quali, in ordine cronologico, ottenuta all'Olimpico contro il Cagliari (2-1).

Napoli - Lazio è in programma oggi, domenica 8 novembre, alle ore 12:30 , allo stadio Maradona di Napoli. Direzione di gara affidata a Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti di linea Tengoni e Perrotti. Quarto uomo Marinelli. Al VAR Aureliano. AVAR Mazzoleni.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.