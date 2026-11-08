Dove vedere Monza-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo il pareggio in Conference League contro il Kairat, torna in campo l'Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a tornare al successo, e l'avversaria nell'undicesimo turno di Serie A è il Monza di Juric, reduce da tre sconfitte consecutive e attualmente al terzultimo posto in classifica.
Monza-Atalanta, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15:00 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio Brianteo di Monza di Parma. Direzione di gara affidata a Allegretta della sezione di Molfetta.
Dove vedere Monza-Atalanta in diretta tv
Monza-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Monza-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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