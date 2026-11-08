Fabregas: "Thuram determinante per l'Inter"

Dove vedere Inter-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio San Siro, valida per l'undicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Chivuu e Fabregas
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Pubblicato il 08.11.2026, 09:42

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Inter-Como, big match a San Siro. I nerazzurri di Chivu vogliono cancellare la sconfitta nel derby con il Milan (3-1) dando continuità al successo in Champions League in trasferta contro il Feyenoord (3-0). I biancoblù di Fabregas non vogliono smettere di sognare e incantare dopo il 9-1 da record in Champions imposto in casa al Lens e una striscia di quattro vittorie di fila in campionato, ultima delle quali, in ordine cronologico, ottenuta al Sinigaglia contro il Venezia (1-0). Sfida ad alta quota in classifica.

Inter-Como, l'orario

Inter-Como è in programma oggi, domenica 8 novembre, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano. Direzione di gara affidata a Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova, coadiuvato dagli assistenti di linea Colarossi e Bahri. Quarto uomo Marcenaro. Al VAR Paterna. AVAR Gariglio.

La maledizione di Fabregas e quell'incubo chiamato Inter: i sei precedenti parlano chiaro

Dove vedere Inter-Como in diretta tv

Inter-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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