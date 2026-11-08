Dove vedere Genoa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Genoa-Milan in diretta tv

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Genoa-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.