Dove vedere Genoa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la pesante sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros torna in campo il Milan. I rossoneri di Ruben Amorim in occasione dell'undicesima giornata di Serie A saranno ospiti del Genoa di De Rossi, una delle squadre più in forma del campionato reduce da tre successi consecutivi.
Genoa-Milan, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15:00 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio "Ferraris" di Genova. Direzione di gara affidata a Massa della sezione di Imperia.
Dove vedere Genoa-Milan in diretta tv
Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Genoa-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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