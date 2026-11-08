Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv? Dazn o Sky, orario
Luci accesse al "Franchi", l'undicesima giornata di Serie A si chiude a Firenze, con la sfida tra la Fiorentina di Vanoli e la Juventus di Luciano Spalletti. I viola vogliono dare continuità al succcesso ottenuto contro il Sassuolo, allo stesso modo i bianconeri, reduci da due successi di fila tra campionato ed Europa League, sono alla ricerca di continuità.
Fiorentina-Juve, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio "Franchi" di Firenze. Direzione di gara affidata a Colombo della sezione di Como.
Dove vedere Fiorentina-Juve in diretta tv
Fiorentina-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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