Napoli-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Gattuso, il risultato LIVE

12:24

Tutto pronto per il calcio d'inizio

Tiutto pronto per il calcio d'inizio di Napoli-Lazio. Tra sei minuti il calcio d'inizio.

12:10

Napoli e Lazio intensificano le operazioni di riscaldamento

Napoli e Lazio intensificano le rispettive operazioni di riscaldamento: tra 20 minuti il calcio d'inizio del match valido per l'undicesima giornata di Serie A.

12:05

Napoli-Lazio, Pinamonti: "I tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale"

Pianmonti a Dazn prima di Napoli-Lazio: "I tifosi ci hanno data tantissima energia. Non ho mai avuto un'accoglienza così in carriera. Ci ho pensato tutta la sera in hotel prima di dormire. Ci hanno dato una carica fuori dal normale. Cercheremo di ripagare l'affetto che ci hanno dato. Sono contento di giocare titolare, tutti si allenano per avere queste occasioni. So che mi sto allenando bene, sto dando tutto per la squadra e il mister. Sono pronto per questa partita. Gattuso? C'è un clima sereno all'interno della squadra grazie al mister, ha una impronta importante, sta attento ai dettagli per farci stare bene e noi siamo disposti a dare tutto per lui".

12:04

Milinkovic-Savic: "Allegri ci ha chiesto di essere sereni"

Milinkovic-Savic a Dazn prima di Napoli-Lazio: "Dobbiamo essere consapevoli che giochiamo in casa. Dobbiamo fare di tutto per rendere felici i nostri i tifosi. Allegri ci ha chiesto di essere sereni, perché quando sereni e concentrati escono le nostre qualità. Errori da non ripetere in fase difensiva? Dobbiamo essere uniti".

12:03

Gattuso prima di Napoli-Lazio: "Oggi, per noi, è una grande prova"

Gattuso a Dazn prima di Napoli-Lazio: “Bisogna riuscire a mantenere l’entusiasmo, la voglia. Prima o poi arriveranno i momenti negativi, speriamo il più tardi possibili. Dobbiamo essere bravi a continuare. La classifica non si vede. Questa squadra ha voglia di stare in campo e lo dobbiamo dimostrare partita dopo partita. Oggi sarà una partita difficilissima. Il Napoli viene da un periodo negativo, ma ha qualità e giocatori che possono fare la differenza. Oggi, per noi, è una grande prova. Dobbiamo avere coraggio, fare la nostra partita. Non dobbiamo preoccuparci della velocità di Hojlund. Se faranno blocco difensivo, che sanno fare bene, bisogna stare attenti alle loro ripartenze. Dobbiamo pensare a noi stessi: qualità, farli correre senza palla e fargli fare fatica. Non subire gli eventi. Dobbiamo battere colpo su colpo. Pinamonti titolare? Deve giocare, non deve pensare alla pressione, deve mettere entusiasmo e veemenza. Sta bene fisicamente. Col Sassuolo doveva giocare, ma ha avuto la febbre. Sta migliorando tantissimo. È una persona per bene, ci mette voglia, già siamo un bel pezzo avanti”.

11:57

Manna: "Certe immagini, certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità"

Manna a Dazn prima di Napoli-Lazio: “Sicuramente il momento non è dei migliori, va affrontato con grande determinazione, coscienza e senso di responsabilità nei confronti dei tifosi e di tutto l’ambiente. Non è accettabile quello che stiamo passando, questo momento. Senza alibi: bisogna compattarsi, trovare le forze, giocando anche ogni tre giorni, e fare una prestazione degna di quello che siamo noi. De Laurentiis? È venuto a Castel Volturno venerdì, non in ritiro. Cambia poco. Giusto per correttezza dei fatti. Ha fatto il presidente: è venuto, ci ha dato non dico tranquillità, ma tante cose. Ha fatto capire alla squadra che c’è bisogno di essere uniti, di stare insieme, di lavorare in un certo modo; che certe cose, certe immagini, certe dichiarazioni, non fanno parte della nostra identità e che c’è bisogno di dare di più tutti quanti: società, allenatore, squadra, staff, tutti. Siamo tutti insieme. Ha dato un senso di compattezza. Speriamo di vedere in campo tutto di cui abbiamo parlato. La Lazio è forte, ben allenata, in un momento estremamente positivo. Opposto al nostro in questo momento. Ma abbiamo le armi e i giocatori per fare una partita vera. Punto. Non abbiamo attenuanti, scuse. Dobbiamo dimostrare tante cose, a partire da oggi. L’avversario è ostico, c’è un ex in panchina. Dobbiamo essere determinati per cento minuti. Non sarà facile ma dobbiamo fare così”.

11:50

Fischi per la Lazio

Fischi per la Lazio al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento prepartita.

11:46

Portieri in campo per il riscaldamento

Inizia il riscaldamento con i portieri che fanno il loro ingresso in campo.

11:43

Napoli-Lazio, il riepilogo delle formazioni ufficiali

Il riepilogo delle formazioni ufficiali di Napoli-Lazio. SFOGLIA LA GALLERY

11:37

I calciatori a disposizione di Allegri

I calciatori a disposizione di Allegri: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa.

11:30

I calciatori a disposizione di Gattuso

I calciatori a disposizione di Gattuso: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Marusic, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Rovella, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra.

11:27

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Højlund. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.

11:25

Napoli, cori di protesta da parte di circa 300 all'esterno dell'hotel degli azzurri

L'inviato Fabio Mandarini racconta che circa 300 tifosi si sono presentati all’esterno dell’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, la sede del ritiro del Napoli in questi giorni, e hanno dato vita a una contestazione pacata nei confronti della squadra poco prima della partenza del bus per lo stadio Maradona. Soltanto cori di protesta e nulla più. Il clima non è dei migliori in vista di una sfida delicatissima.

11:20

Serie A, la classifica aggiornata prima di Napoli-Lazio

Serie A, la situazione in classifica prima di Napoli-Lazio. CONSULTA LA CLASSIFICA

11:15

Napoli e Lazio, come arrivano alla partita di oggi

Come arrivano Napoli e Lazio alla sfida di oggi al Maradona. (Opta)