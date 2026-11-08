Serie A
domenica 8 novembre 2026
Diego Armando Maradona
1 - 1
Terminata
- A. Pedraza , (Aut.), 48'
Serie A
domenica 8 novembre 2026
Diego Armando Maradona
Arbitro Luca Pairetto
- D. Frattesi, 28' (ass. : T. Noslin)
Arbitro Luca Pairetto
1 - 1
Terminata
Napoli-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Gattuso, il risultato LIVE
Napoli-Lazio, mezzogiorno di fuoco al Maradona. Gli azzurri di Allegri vanno a caccia di una vittoria pesante per cancellare la sconfitta a Torino contro la Juve (2-0) e quella in trasferta con il Porto in Champions League (4-1). Più facile a dirsi che a farsi al cospetto dei biancocelesti di Gattuso: capolista imbattuta della Serie A, reduce da sei vittorie consecutive in campionato, che torna in campo dopo il 2-1 imposto all'Olimpico al Cagliari. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
14:23
Finisce qui! Napoli e Lazio pareggiano al Maradona
Finisce qui! Napoli-Lazio 1-1 al Maradona. Gol di Frattesi al 28' e autorete di Pedraza al terzo minuto della ripresa.
14:19
90' - Napoli-Lazio, quattro minuti di recupero
Concessi quattro minuti di recupero.
14:17
88' - Chance acrobatica per McTominay
Calcio d'angolo battuto velocemente del Napoli, Politano mette in area per McTominay: sforbiciata fuori dallo specchio della porta.
14:16
87' - Tiro di Lucca
Milinkovic-Savic rilancia profondo, il pallone arriva tra Lucca e McTominay. L'attaccante calcia, non trova la porta e incassa una bordata di fischi.
14:15
86' - Beukema chiude su Isaksen
Beukema rincorre Isaksen e gli fa carambolare il pallone addosso. Poi esulta come se avesse segnato. Bella chiusura dell'ex Bologna.
14:14
85' - Napoli-Lazio, tiro di Giovane
Giovane si porta sulla palla sul sinistro e calcia: tiro deviato da Isaksen, calcio d'angolo per il Napoli.
14:12
83' - Cambio Napoli
De Bruyne fa posto a Giovane nel Napoli. Il belga viene abbracciato da Allegri al momento del suo ritorno in panchina.
14:08
79' - Occasione per la Lazio
Belahyane scappa via palla al piede e la scarica a sinistra per Cancellieri: mancino debole, facile preda di Milinkovic-Savic, che para in due tempi.
14:07
78' - Cambio Lazio
Cambio Lazio: fuori Frattesi tra i fischi del Maradona, dentro Cancellieri.
14:06
77' - Ammonito Pedraza
Pestone di Pedraza ai danni di Politano: ammonito.
14:05
76' - Squillo Lazio con Noslin
Noslin ruba palla ad Anguissa e attacca l'area di rigore avversaria, tiro deviato, Milinkovic-Savic para in controtempo.
14:03
74' - Doppio cambio Napoli
Due cambi nel Napoli: Politano e Lucca (fischiatissimo) per Vergara e Hojlund.
13:58
69' - Cambio Napoli
Anguissa per Gilmour nel Napoli.
13:55
66' - Napoli-Lazio, ammoniti Vergara e Gilmour
Vergara e Gilmour ammoniti per due falli spesi per femare una ripartenza della Lazio.
13:54
65' - Colpo di testa di Rrahmani
Calcio d'angolo, colpo di testa di Rrahmani, debole: Mandas fa sua la palla.
13:50
61' - Doppio cambio Lazio
Due cambi nella Lazio: Dele-Bashiru e Lazzari per Pinamonti e Floriani.
13:48
59' - De Bruyne a un passo dal gol
Controllo splendido di De Bruyne, che tira e poi supera Mandas grazie a un rimpallo, ma vede negarsi la gioia del gol da un intervento a due passi dalla linea di porta di Pedraza. Bravissimo il portiere della Lazio a chiudere lo specchio della porta a KDB.
13:47
58' - Olivera alza sulla traversa
Olivera si ritrova sul destro un pallone in area di rigore, non ci pensa su due volte e calcia: alto sulla traversa.
13:42
53' - Scintille tra Frattesi e Olivera
Sala la tensione agonistica. Scintille tra Frattesi e Olivera. Pairetto riporta la calma.
13:41
52' - Spinge il Napoli
Altro cross del Napoli, Mandas smanaccia, si salva con affanno la Lazio.
13:40
51' - Mandas salva su McTominay
Spinge il Napoli. Passaggio filtrante di Vergara per il centrocampista scozzese, che incrocia il destra: salva Mandas.
13:37
48' - Autorete di Pedraza, Napoli-Lazio 1-1
Autorete di Pedraza. De Bruyne allarga a sinistra per Lang, che pennella al centro. Sul pallone si avventano McTominay e Hojlund. Pedraza prova a contrastarli ma tocca, sfortunatamente, col ginocchio e mette alle spalle di Mandas. Napoli-Lazio 1-1.
13:35
46' - Si riparte con un cambio nella Lazio
Si riparte con un cambio nella Lazio: Pedraza per Tavares.
13:33
Pedraza pronto a entarare al posto di Tavares
Non ce la fa a rientrare in campo Tavares: tocca a Pedraza.
13:32
Si scalda Politano
Si scaldano i giocatori del Napoli. Tra loro c'è Politano.
13:22
Lang litiga con i tifosi durante Napoli-Lazio
Lang ha litigato con i tifosi durante Napoli-Lazio sul finire del primo tempo. "Non vi sento", il gesto e il labiale dell'olandese mentre cercava di spingere la sua squadra ad una reazione, diretto verso la curva: i tifosi azzurri reagiscono male alla provocazione. SFOGLIA LA GALLERY
13:18
Fine primo tempo, Lazio al riposo in vantaggio sul Napoli
Fine primo tempo. Lazio al riposo avanti di un gol. Per ora decide Frattesi al 28'. Fischiano i tifosi del Napoli.
13:17
45' - Napoli-Lazio, un minuto di recupero
Concesso un minuto di recupero.
13:16
44' - Problemi per Tavares, ammonito Lang
Qualche problema fisico anche per Tavares. Ammonito Lang per un'entrata in ritardo su Diogo Leite.
13:15
43' - Ci prova McTominay
McTominay si mette in proprio: tiro alto sulla traversa.
13:14
42' - Incredibile chance per Hojlund!
Riflesso pazzesco di Mandas che inchioda sulla linea di porta una conclusione di Hojlund. Tutto era nato da un tocco di Lang per Olivera , lesto a girare in area per l'attaccante danese, che non è riuscito a dare forza al suo tiro. Resta il riflesso prodigioso dell'estremo difensore dei biancocelesti.
13:11
39' - Lang mette dentro, troppo alto per Hojlund
Lang sgroppa e alza per Hojlund: troppo alto.
13:09
37' - Noslin pericoloso
Mandas trova Noslin nell'area di rigore del Napoli, decisiva l'azione di disturbo di Vergara.
13:07
35' - Napoli-Lazio, occasione per Taylor
Floriani mette dentro un cross basso dalla destra, Taylor si porta la palla sul destro perdendo l'attimo: murato dalla difesa del Napoli.
13:06
34' - Hojlund in fuorigioco
La Lazio impensierisce ancora il Napoli con Isaksen e Noslin, poi riparte a tutta velocità: passaggio di Lang per Hojlund, che trova l'esterno della rete, ma era in fuorigioco.
13:05
33' - Sutalo alza bandiera bianca: dentro Diogo Leite
Non ce la fa Sutalo, Gattuso manda in campo al suo posto Diogo Leite.
13:04
32' - Problemi muscolari per Sutalo
Sutalo va a terra: problemi muscolari per il difensore croato.
13:00
28' - Gol di Frattesi, Napoli-Lazio 0-1
Gol di Frattesi. Noslin spinge la ripartenza della Lazio, temporeggia, poi premia la sovrapposizione di Frattesi che non lascia scampo a Milinkovic-Savic infilando all'incrocio dei pali. Lazio in vantaggio. Quarto assist stagionale in campionato per Noslin. Quarto gol per Frattesi.
12:58
26' - Tavares attento in chiusura
Tavares salva la Lazio su un cross basso di Lang, che si è spostato sulla fascia destra.
12:54
22' - Blocco basso del Napoli, la Lazio fa girare il pallone
Il Napoli tutto dietro la linea del pallone, la Lazio lo muove per cercare di allargare le maglie azzurre.
12:49
17' - Paratissima di Milinkovic-Savic su Sutalo
Calcio d'angolo battuto forte e tagliato da Tavares, stacca Sutalo e colpisce di testa: Milnkovic-Savic salva il Napoli con un gran riflesso.
12:45
13' - Tiro di Lang
Lang rientra sul destro e calcia, Mandas è bravissimo ad andare subito a terra e a parare. Libera la difesa.
12:41
9' - Gran parata di Milinkovic-Savic su Isaksen
Prima un cross basso di Tavares su cui è decisivo Olivera, poi controllo e destro a giro di Isaksen: Milnkovic-Savic vola sulla sua sinistra e devia in calcio d'angolo. Spinge la Lazio. Soffre il Napoli.
12:38
6' - Napoli-Lazio, Noslin pericoloso
Cross tagliato di Noslin, che si trasforma in una sorta di tiro a giro che si spegne di un nulla oltre l'incrocio dei pali alla sinistra di Milinkovic-Savic.
12:36
4' - Hojlund anticipato da Sutalo
Hojlund attacca la linea difensiva della Lazio, De Bruyne lo serve con un passaggio centrale: provvidenziale chiusura di Sutalo.
12:35
3' - Tiro di Frattesi
Tavares per Taylor, Taylor per Frattesi che prova il tiro di prima intenzione: conclusione masticata, dal limite dell'area di rigore. Palla sul fondo. Si arrabbia Gattuso.
12:33
1' - Lazio a un passo dal vantaggio
Brutta palla persa da Marín, tiro a giro di Isaksen che si spegne nulla sul fondo! Dopo 51 secondi la prima, clamorosa, palla-gol.
12:33
1' - Fischia Pairetto: partiti! Inizia Napoli-Lazio
Un minuto di silenzio in ricordo di Jesús de Miguel. Applausi scroscianti dagli spalti. Poi, il calcio d'inizio: fischia Pairetto, prende il via Napoli-Lazio. Il Napoli muove il primo pallone della gara. Al momento dell'ingresso in campo affettuoso saluto di Gattuso ad Allegri.
12:24
Tutto pronto per il calcio d'inizio
Tiutto pronto per il calcio d'inizio di Napoli-Lazio. Tra sei minuti il calcio d'inizio.
12:10
Napoli e Lazio intensificano le operazioni di riscaldamento
Napoli e Lazio intensificano le rispettive operazioni di riscaldamento: tra 20 minuti il calcio d'inizio del match valido per l'undicesima giornata di Serie A.
12:05
Napoli-Lazio, Pinamonti: "I tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale"
Pianmonti a Dazn prima di Napoli-Lazio: "I tifosi ci hanno data tantissima energia. Non ho mai avuto un'accoglienza così in carriera. Ci ho pensato tutta la sera in hotel prima di dormire. Ci hanno dato una carica fuori dal normale. Cercheremo di ripagare l'affetto che ci hanno dato. Sono contento di giocare titolare, tutti si allenano per avere queste occasioni. So che mi sto allenando bene, sto dando tutto per la squadra e il mister. Sono pronto per questa partita. Gattuso? C'è un clima sereno all'interno della squadra grazie al mister, ha una impronta importante, sta attento ai dettagli per farci stare bene e noi siamo disposti a dare tutto per lui".
12:04
Milinkovic-Savic: "Allegri ci ha chiesto di essere sereni"
Milinkovic-Savic a Dazn prima di Napoli-Lazio: "Dobbiamo essere consapevoli che giochiamo in casa. Dobbiamo fare di tutto per rendere felici i nostri i tifosi. Allegri ci ha chiesto di essere sereni, perché quando sereni e concentrati escono le nostre qualità. Errori da non ripetere in fase difensiva? Dobbiamo essere uniti".
12:03
Gattuso prima di Napoli-Lazio: "Oggi, per noi, è una grande prova"
Gattuso a Dazn prima di Napoli-Lazio: “Bisogna riuscire a mantenere l’entusiasmo, la voglia. Prima o poi arriveranno i momenti negativi, speriamo il più tardi possibili. Dobbiamo essere bravi a continuare. La classifica non si vede. Questa squadra ha voglia di stare in campo e lo dobbiamo dimostrare partita dopo partita. Oggi sarà una partita difficilissima. Il Napoli viene da un periodo negativo, ma ha qualità e giocatori che possono fare la differenza. Oggi, per noi, è una grande prova. Dobbiamo avere coraggio, fare la nostra partita. Non dobbiamo preoccuparci della velocità di Hojlund. Se faranno blocco difensivo, che sanno fare bene, bisogna stare attenti alle loro ripartenze. Dobbiamo pensare a noi stessi: qualità, farli correre senza palla e fargli fare fatica. Non subire gli eventi. Dobbiamo battere colpo su colpo. Pinamonti titolare? Deve giocare, non deve pensare alla pressione, deve mettere entusiasmo e veemenza. Sta bene fisicamente. Col Sassuolo doveva giocare, ma ha avuto la febbre. Sta migliorando tantissimo. È una persona per bene, ci mette voglia, già siamo un bel pezzo avanti”.
11:57
Manna: "Certe immagini, certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità"
Manna a Dazn prima di Napoli-Lazio: “Sicuramente il momento non è dei migliori, va affrontato con grande determinazione, coscienza e senso di responsabilità nei confronti dei tifosi e di tutto l’ambiente. Non è accettabile quello che stiamo passando, questo momento. Senza alibi: bisogna compattarsi, trovare le forze, giocando anche ogni tre giorni, e fare una prestazione degna di quello che siamo noi. De Laurentiis? È venuto a Castel Volturno venerdì, non in ritiro. Cambia poco. Giusto per correttezza dei fatti. Ha fatto il presidente: è venuto, ci ha dato non dico tranquillità, ma tante cose. Ha fatto capire alla squadra che c’è bisogno di essere uniti, di stare insieme, di lavorare in un certo modo; che certe cose, certe immagini, certe dichiarazioni, non fanno parte della nostra identità e che c’è bisogno di dare di più tutti quanti: società, allenatore, squadra, staff, tutti. Siamo tutti insieme. Ha dato un senso di compattezza. Speriamo di vedere in campo tutto di cui abbiamo parlato. La Lazio è forte, ben allenata, in un momento estremamente positivo. Opposto al nostro in questo momento. Ma abbiamo le armi e i giocatori per fare una partita vera. Punto. Non abbiamo attenuanti, scuse. Dobbiamo dimostrare tante cose, a partire da oggi. L’avversario è ostico, c’è un ex in panchina. Dobbiamo essere determinati per cento minuti. Non sarà facile ma dobbiamo fare così”.
11:50
Fischi per la Lazio
Fischi per la Lazio al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento prepartita.
11:46
Portieri in campo per il riscaldamento
Inizia il riscaldamento con i portieri che fanno il loro ingresso in campo.
11:43
Napoli-Lazio, il riepilogo delle formazioni ufficiali
Il riepilogo delle formazioni ufficiali di Napoli-Lazio. SFOGLIA LA GALLERY
11:37
I calciatori a disposizione di Allegri
I calciatori a disposizione di Allegri: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa.
11:30
I calciatori a disposizione di Gattuso
I calciatori a disposizione di Gattuso: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Marusic, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Rovella, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra.
11:27
Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio
NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Højlund. Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.
11:25
Napoli, cori di protesta da parte di circa 300 all'esterno dell'hotel degli azzurri
L'inviato Fabio Mandarini racconta che circa 300 tifosi si sono presentati all’esterno dell’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, la sede del ritiro del Napoli in questi giorni, e hanno dato vita a una contestazione pacata nei confronti della squadra poco prima della partenza del bus per lo stadio Maradona. Soltanto cori di protesta e nulla più. Il clima non è dei migliori in vista di una sfida delicatissima.
11:20
Serie A, la classifica aggiornata prima di Napoli-Lazio
Serie A, la situazione in classifica prima di Napoli-Lazio. CONSULTA LA CLASSIFICA
11:15
Napoli e Lazio, come arrivano alla partita di oggi
Come arrivano Napoli e Lazio alla sfida di oggi al Maradona. (Opta)
11:10
Napoli senza pace
È un Napoli senza pace: De Laurentiis cancella la vigilia di Allegri. Il retroscena prima della sfida con la Lazio. La conferenza del tecnico annullata a dieci minuti dal via: ecco cosa è successo e le motivazioni del presidente. LEGGI L'APPROFONDIMENTO
11:05
Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv e streaming
Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
11:00
Napoli-Lazio, alle 12:30 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Lazio: alle 12:30 il fischio d'inizio della gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.
Stadio Maradona - Napoli
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