Krstovic regala il ritorno al successo dell'Atalanta, ma il Monza è furioso: espulso Juric

Sconfitta e polemiche. Il Monza cade all'U-Power Stadium contro l'Atalanta e tra le proteste per la mancata assegnazione di un calcio di rigore. L'episodio contestato al 91' (presunto fallo di Rowe su Colpani ), che ha portato all'espulsione di Juric . Anche il precedenza i padroni di casa avevano contestato alcune decisioni dell'arbitro Allegretta . A decidere il match un gol di Krstovic al 49': quarto successo, scacciacrisi, per la Dea in campionato, che non vinceva da cinque giornate. Quarta sconfitta di fila per il Monza.

Il primo tempo è di marca brianzola. Robinson è scatenato, salta due uomini e calcia, ma trova l'opposizione decisiva di Kolasinac a col corpo. Poin Mangas premia la sovrapposizione Lucchesi, svelto nel mettere il pallone sul secondo palo: Akinsanmiro non ci arriva per questione di istanti. L'Atalanta fatica molto a rendersi pericolosa e ringrazia Carnesecchi che le evita di capitolare: reattivissimo, il portiere della Dea, prima sul sinistro di Varela, fresco di convocazione con il Portogallo, e sul successivo destro di Lucchesi. L'estremo difensore dei nerazzurri è risolutivo di lì a poco su Robinson, chiudendo bene sul primo palo. La reazione dell'Atalanta è tutta in un calcio di punizione dal limite guadagnato da Krstovic. Troppo poco per impensierire il Monza. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Sblocca e decide Krstovic, il Monza furioso per un rigore non concesso a Colpani

Il Monza parte forte anche nella ripresa rendendosi pericoloso con Colombo, servito da Kouadio trova Colombo in area, non impeccabile nel controllo che va a compromettere la qualità del suo tiro. Ed è proprio Kouadio a reclamare un calcio di rigore poco dopo per un contatto in area con Kolasinac in area. Allegretta lascia correre e la posizione di fuorigioco di Varela mette tutti d'accordo spgenendo le proteste. Al 49' il pomeriggio di sofferenza dell'Atalanta è spezzato dal solito Krstovic: il suo settimo gol in campionato si materializza su corss di Bernasconi dalla sinistra, Törnqvist sembra poterlo intercettare, ma non riesce e il bomber montenegrino non perdona. Robinson prova a scuotere i suoi con l'ennesimo tiro, sul quale è sempre pronto Carnesecchi. L'Atalanta prova a chiuduere i conti con un altro traversone di Bernasconi, stavolta per Elmas, ma il sinistro dell'ex Napoli viene ribattutto da Lucchesi. Ci riprova Pasalic, che scambia con Zalewski, ma trova l'opposizione di Törnqvist. Sugli sviluppi del corner battuto dallo stesso Zalewski, Törnqvist si rende protagonista di un'altra insicurezza bucando l'uscita: Touré sbroglia la matassa. Al 65' protesta il Monza: Colombo innesca Zeballos, fermato da Scalvini. Allegretta fa cenno di continuare. L'Atalanta insiste con le conclusioni da fori provando a sfruttare il momento di difficoltà del portierone svedese del Monza e si diivora la chance del raddoppio: Elmas attacca lo spazio, Zalewski lo serve, sulla palla messa in mezzo Krstovic fa la barba al palo da posizione favorevole. Finale palpitante con Zeballos, che tocca all'indietro per Colpani: conclusione disinescata dal solito Carnesecchi. Sarri si copre Sarri con l'ingresso di Kessié per Krstovic. De Ketelaere sciupa un contropiede toccando male per Zappacosta. Al 92' Colpani anticipa Rowe e va a terra e invoca un calcio di rigore, ma Allegretta non è dello stesso avviso: Juric, furioso, protesta e viene prima ammonito e poi espulso dopo i gialli comminati a De Ketelaere e Carboni.

Dopo la sosta si riparte con Atalanta-Inter e Monza-Fiorentina: quando si giocheranno

Dopo la sosta Atalanta e Monza ripartiranno in casa. L'Atalanta sfiderà l'Inter, domenica 22 novembre, alle 20:45. Il Monza se la vedrà con la Fiorentina, lunedì 23 novembre, anche in questo caso con calcio d'inizio alle 20:45.