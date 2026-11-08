Inter-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Fabregas a San Siro LIVE

Un big match che ha il sapore di tricolore. A San Siro per l'undicesima giornata di Serie A , si sfidano due delle prime della classe della classifica, con l'Inter che ospita il Como a sole due lunghezze di distanza. La squadra di Chivu e quella di Fabregas infatti sono tra le formazioni che in questo avvio di campionato si contendono la vetta insieme a Lazio, Roma e Milan . I nerazzurri e i lariani hanno registrato il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questa stagione e guidano la classifica anche per quanto riguarda le sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, rispettivamente con 57 e 50. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

L’esterno nerazzurro a Inter TV prima della sfida contro il Como: "Affrontiamo una squadra che mette in campo grande intensità, dovremo stare attenti, ovviamente speriamo di vincere. Stiamo bene, siamo felici della vittoria a Rotterdam, ovviamente dobbiamo restare concentrati e vincere stasera"

17:19

Chivu: "Servirà tanta personalità, determinazione"

"È l'ultima partita di un ciclo importante, dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto e oggi è importante per farlo. Il Como era forte anche l'anno scorso, sappiamo che non è una partita semplice e le difficoltà che potremo incontrare, per questo dovremo alzare il livello sotto ogni punto di vista. Servirà tanta personalità, determinazione, bisogna fare le cose in comune con e senza palla", così l'allenatore nerazzurro a Sky

17:10

I precedenti tra Inter e Como

Dopo aver perso la prima partita casalinga in Serie A contro il Como nel 1950, l'Inter ha vinto tutte le successive 14 sfide interne contro i lariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove; solo Fiorentina (16 contro il Cagliari), Lazio (16 contro la Triestina) e Milan (15 contro il Cagliari) hanno registrato una striscia di vittorie casalinghe più lunga contro una singola avversaria nella storia della competizione.

17:03

Como, le scelte ufficiali per Fabregas

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

17:01

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; F. P. Esposito, Thuram. All. Chivu

17:00

Chivu tra le stelle

L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, registrando la striscia di successi consecutivi più lunga nella storia del club contro una singola avversaria nella competizione; inoltre, l'Inter è la squadra contro cui il Como ha subito il maggior numero di sconfitte complessive nel massimo campionato (21)

16:50

Inter-Como, dove vederla in tv

Inter-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio San Siro di Milano (Lombardia)