Il Genoa si fa male da solo: Amorim batte De Rossi. Colpo grosso del Milan con Cissé e Pulisic
Il Genoa di De Rossi gioca a testa alta contro il Milan ma non basta. Due errori da matita rossa in avvio (il primo di Vasquez, il secondo di Marcandalli) spianano la strada all’undici di Amorim, che va a segno con Cissé e Pulisic imponendosi per 2-1 nella trasferta di Marassi. Ellertsson riapre la sfida a ude minuti dal novantesimo: troppo tardi. Il colpo esterno permette ai rossoneri di salire a quota 24 punti, nella zona nobile della classifica, mentre i padroni di casa restano fermi a quota 13 punti, a metà graduatoria.
Il Milan affonda due volte il Genoa
Osmajic sfiora il vantaggio al pronti via, ma dopo il Milan diventa aggressivo e bussa due volte. Al 13’ il Genoa perde palla sulla corsia (male Vasquez sulla corsia laterale), così Pulisic serve Rabiot che la passa al centro a Cissé, liberato dal movimento di Ramos e bravo a segnare con il piattone all’angolino basso: 0-1. La media gol dell’attaccante è mostruosa: il ragazzino segna ogni 80’. Al 19’ il film più o meno si ripete: il passaggio di Marcandalli diventa un assist per Ramos, che apre per Pulisic, abile a firmare il raddoppio da due passi. I padroni di casa, nonostante i cazzotti in faccia, provano a reagire con il piede magico di Messias, ma Maignan dice no al tiro di Wiafe e al colpo di testa di Ostigard. Alla mezz’ora va segnalato anche un gol annullato a Osmajic per fuorigioco.
Il secondo tempo di Marassi
Il secondo tempo si apre nel segno del nervosismo dopo un fallo di Marcandalli a centrocampo, che viene ammonito. Il Milan si lamenta perché voleva il rosso. Alcuni componenti della panchina del Genoa vengono espulsi dopo alcuni momenti concitati. I ritmi sono più bassi. Moreira però continua a dimostrare di essere un giocatore diverso dagli altri per tecnica e velocità di pensiero. Al 62’ De Rossi manda in campo due ex Roma come El Shaarawy (anche ex Milan) e Baldanzi. Il Genoa è più offensivo, crea tanto, anche El Shaarawy si rende pericoloso (tiro deviato in corner da buona posizione). A due dalla fine Ellertsson accorcia le distanze con un bolide di sinistro che sorprendeMaignan: Marassi viene giù e crede nella rimonta. Ma finisce cosi dopo il forcing finale e il colpo di testa di Ehizibue che danza vicino la linea: 2-1 dice il tabellone. Con quelle due macchie iniziali che hanno compromesso tutto contro un Milan cinico e spietato.
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