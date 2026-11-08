Il Genoa si fa male da solo: Amorim batte De Rossi. Colpo grosso del Milan con Cissé e Pulisic 

Il Milan affonda due volte il Genoa

Osmajic sfiora il vantaggio al pronti via, ma dopo il Milan diventa aggressivo e bussa due volte. Al 13’ il Genoa perde palla sulla corsia (male Vasquez sulla corsia laterale), così Pulisic serve Rabiot che la passa al centro a Cissé, liberato dal movimento di Ramos e bravo a segnare con il piattone all’angolino basso: 0-1. La media gol dell’attaccante è mostruosa: il ragazzino segna ogni 80’. Al 19’ il film più o meno si ripete: il passaggio di Marcandalli diventa un assist per Ramos, che apre per Pulisic, abile a firmare il raddoppio da due passi. I padroni di casa, nonostante i cazzotti in faccia, provano a reagire con il piede magico di Messias, ma Maignan dice no al tiro di Wiafe e al colpo di testa di Ostigard. Alla mezz’ora va segnalato anche un gol annullato a Osmajic per fuorigioco.

Il secondo tempo di Marassi

Il secondo tempo si apre nel segno del nervosismo dopo un fallo di Marcandalli a centrocampo, che viene ammonito. Il Milan si lamenta perché voleva il rosso. Alcuni componenti della panchina del Genoa vengono espulsi dopo alcuni momenti concitati. I ritmi sono più bassi. Moreira però continua a dimostrare di essere un giocatore diverso dagli altri per tecnica e velocità di pensiero. Al 62’ De Rossi manda in campo due ex Roma come El Shaarawy (anche ex Milan) e Baldanzi. Il Genoa è più offensivo, crea tanto, anche El Shaarawy si rende pericoloso (tiro deviato in corner da buona posizione). A due dalla fine Ellertsson accorcia le distanze con un bolide di sinistro che sorprendeMaignan: Marassi viene giù e crede nella rimonta. Ma finisce cosi dopo il forcing finale e il colpo di testa di Ehizibue che danza vicino la linea: 2-1 dice il tabellone. Con quelle due macchie iniziali che hanno compromesso tutto contro un Milan cinico e spietato.