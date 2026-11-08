Fiorentina-Juventus diretta: segui il match di Serie A LIVE

19:31

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Viery, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Ranieri, Beldenti, Dodo, Valdepeñas, Fagioli, Cianciulli, Gonçalves, Gnonto, Beto, Croci. Allenatore: Vanoli.

Indisponibili: Atta, Parisi, Pongracic.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

JUVE (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Cabal, Celik, Rugani, Kelly, Sarr, Zhegrova, Boga, Ekhator. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Yildiz, K.Thuram, Locatelli, Grabara, Conceiçao, Nico Gonzalez, Cambiaso.

Squalificati: -

Diffidati: -.

19:30

Juventus, la statistica

Diciassette punti in dieci giornate. Non accadeva dal 2022-23 che la Juve arrivasse a questo punto della stagione con un fatturato così ridotto: bisogna ritornare indietro di quattro campionati, appunto alla stagione 22-23, quando i bianconeri avevano totalizzato 16 punti (frutto di 4 vittorie, quattro pareggi e due sconfitte). Nel 2024-25 e nel 2025-26 non era andata comunque troppo meglio perché il totale era di 18, un cammino tutt’altro che positivo tanto che due anni fa si sarebbe arrivati all’esonero di Thiago Motta e lo scorso anno si era appena consumato l’avvicendamento tra Tudor e Spalletti.

Stadio Artemio Franchi - Firenze