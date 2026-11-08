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domenica 8 novembre 2026
Artemio Franchi
20:45
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Fiorentina-Juventus diretta: segui il match di Serie A LIVE
Fiorentina-Juventus è il big-match che chiude l'undicesima giornata di Serie A, prima della sosta per la Nazionale. All'Artemio Franchi Vanoli cerca la prima vittoria casalinga della stagione in campionato contro Spalletti, che invece non vuole fermarsi dopo la pesante vittoria contro il Napoli.
19:31
Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Viery, Dragusin, Joao Mario, Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Ranieri, Beldenti, Dodo, Valdepeñas, Fagioli, Cianciulli, Gonçalves, Gnonto, Beto, Croci. Allenatore: Vanoli.
Indisponibili: Atta, Parisi, Pongracic.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
JUVE (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Cabal, Celik, Rugani, Kelly, Sarr, Zhegrova, Boga, Ekhator. Allenatore: Spalletti.
Indisponibili: Yildiz, K.Thuram, Locatelli, Grabara, Conceiçao, Nico Gonzalez, Cambiaso.
Squalificati: -
Diffidati: -.
19:30
Juventus, la statistica
Diciassette punti in dieci giornate. Non accadeva dal 2022-23 che la Juve arrivasse a questo punto della stagione con un fatturato così ridotto: bisogna ritornare indietro di quattro campionati, appunto alla stagione 22-23, quando i bianconeri avevano totalizzato 16 punti (frutto di 4 vittorie, quattro pareggi e due sconfitte). Nel 2024-25 e nel 2025-26 non era andata comunque troppo meglio perché il totale era di 18, un cammino tutt’altro che positivo tanto che due anni fa si sarebbe arrivati all’esonero di Thiago Motta e lo scorso anno si era appena consumato l’avvicendamento tra Tudor e Spalletti.
Stadio Artemio Franchi - Firenze
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