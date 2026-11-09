Partita complicata e complessa per Massa , poco accetato in campo, frutto di decisioni spesso poco lineari e coerenti: finisce con quattro espulsi dalle panchine, uno per il Genoa (il preparatore dei portieri, Scarpi), e tre del Milan (il medico Mazzoni e i collaboratori tecnici Ferro e Negri). A loro si aggiungono sei gialli e 27 falli. Non benissimo, in ogni caso. Milan furibondo per il giallo a Mercandalli, De Rossi che ha chiesto due rigori. Voto: 5 .

Il Mlan protesta per il mancato rosso a Marcandalli

Marcandalli sbaglia il tempo d’intervento sul pallone, ne approfitta Rabiot che sta per involarsi verso la porta di Bijlow, Marcandalli lo placca e lo butta giù. Il Milan chiede il rosso per Dogso, Rabiot aveva campo totalmente libero, primo difendente rossoblù ben dietro di lui. Non solo, ma sulla stessa linea, l’unico che c’è e come lui ha campo libero è Cissè. Massa estrae il giallo, evidentemente dando peso alla distanza dalla porta: il fallo avviene nella metà campo del Milan.

Il Genoa chiede due rigori, la moviola

Sul fronte Genoa, Rabiot tampona Baldanzi dentro l’area di rigore rossonera, siamo davvero al limite, l’intervento arriva non spalla contro spalla, ma è più verso la schiena, Massa decide di lasciar proseguire. Chiesta anche una trattenuta di de Winter su Ehizibue, che però partiva da fuorigioco. Viene anche annullato un gol a Osmajic: corretto, sul colpo di testa di Vitinha, ma è oltre de Winter.

VAR: Camplone 6, non può fare molto.