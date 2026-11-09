Il Napoli arriva allo stadio Maradona tra l’indifferenza e qualche fischio

Applausi per Gattuso in sala stampa, poi tutta la verità su Napoli-Verona: "De Laurentiis venne nello spogliatoio a parlare di premi"

Il commento dell'allenatore della Lazio sullla sua esperienza nel club partenopeo, terminata con la mancata qualificazione in Champions
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2 min

Pubblicato il 09.11.2026, 10:42 (Aggiornato il 09.11.2026, 10:59)

napoliGattusoLazio

Dopo Napoli-Lazio, Gennaro Gattuso è tornato a parlare della sua esperienza al Napoli, terminata con la mancata qualificazione in Champions League all'ultima giornata dopo il pareggio contro il Verona.

Gattuso, le parole sulle esperienza al Napoli

Alla domanda ricevuta sul Napoli in conferenza stampa, l'attuale allenatore biancoceleste ha risposto così: "Champions mancata? Il dolore è uguale a quello con la Nazionale. La stagione era stata incredibile, abbiamo perso punti col Verona e meritavo di essere cacciato".

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Gattuso: "Napoli-Verona? De Laurentiis..."

Gattuso si è poi tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Quella era stata una giornata particolare, sono successe un po' di cose strane. La partita era importante, ma si è parlato di tutto tranne che di quella. Il presidenre era venuto nello spogliatoio, si è parlato di premi... Invece non si è più fatto nulla. Quello è il rammarico più grande. Siamo arrivati scarichi, con la consapevolezza che era fatta. Sarebbe stato successo incredibile, in quel momento lì per noi era come uno scudetto". Infine: "Qui ho lasciato un pezzo di cuore, la gente mi ha sempre dimostrato affetto. Sono stato veramente bene, il rammarico più grande è quello. Ero geloso oggi, quando c'ero io non c'erano i tifosi a causa del Covid. È sempre uno spettacolo tornare qui". Una risposta che ha fatto scaturire gli applausi sinceri di tutta la sala stampa. 

 

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