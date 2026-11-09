Applausi per Gattuso in sala stampa, poi tutta la verità su Napoli-Verona: "De Laurentiis venne nello spogliatoio a parlare di premi"

Gattuso: "Napoli-Verona? De Laurentiis..."

Gattuso si è poi tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Quella era stata una giornata particolare, sono successe un po' di cose strane. La partita era importante, ma si è parlato di tutto tranne che di quella. Il presidenre era venuto nello spogliatoio, si è parlato di premi... Invece non si è più fatto nulla. Quello è il rammarico più grande. Siamo arrivati scarichi, con la consapevolezza che era fatta. Sarebbe stato successo incredibile, in quel momento lì per noi era come uno scudetto". Infine: "Qui ho lasciato un pezzo di cuore, la gente mi ha sempre dimostrato affetto. Sono stato veramente bene, il rammarico più grande è quello. Ero geloso oggi, quando c'ero io non c'erano i tifosi a causa del Covid. È sempre uno spettacolo tornare qui". Una risposta che ha fatto scaturire gli applausi sinceri di tutta la sala stampa.