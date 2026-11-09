Gattuso e quella carezza sulla testa di Allegri già virale: la storia di un'amicizia che parte da Perugia

Il rapporto tra i tecnici di Lazio e Napoli è molto stretto: i due si sono abbracciati prima della sfida del Maradona
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2 min

Pubblicato il 09.11.2026, 10:58

GattusoAllegri

"Max Allegri è stato il mio capitano, ho vinto un campionato dalla B alla A. È stato anche il mio allenatore, ora è chiacchierato ma spero di fare un quarto di quanto lui ha fatto in carriera". Alla vigilia di Napoli-Lazio, Gennaro Gattuso ha speso importanti parole d'elogio verso il tecnico degli azzurri. Pochi minuti prima del calcio d'inizio, i due si sono abbracciati negli spogliatoi. Sui social è diventato già virale il video che immortala Gattuso accarezzare la testa di Allegri. 

 

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Gattuso e Allegri, la promozione al Perugia

Il loro rapporto è molto stretto. Hanno giocato insieme nel Perugia, tra il 1995 e il 1997: Allegri era il capitano della squadra, mentre Gattuso muoveva i primi passi da calciatore. Insieme portarono gli umbri in Serie A, poi si divisero: Gennaro trovò la sua dimensione in Scozia (con i Glasgow Rangers) e alla Salernitana, prima di passare al Milan.

Lo scudetto al Milan e l'addio

Le loro strade tornarono ad unirsi a Milanello l'estate del 2010, quando Allegri divenne tecnico dei rossoneri. Vinsero immediatamente lo scudetto (stagione 2010-11) e lavorarono insieme anche la stagione successiva, prima dell'addio di "Ringhio" al Milan e il passaggio al Sion. A Napoli i due si sono abbracciati: rivali in campo, ma legati da un rapporto molto stretto.

 

 

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