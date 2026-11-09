Gattuso e quella carezza sulla testa di Allegri già virale: la storia di un'amicizia che parte da Perugia

"Max Allegri è stato il mio capitano, ho vinto un campionato dalla B alla A. È stato anche il mio allenatore, ora è chiacchierato ma spero di fare un quarto di quanto lui ha fatto in carriera". Alla vigilia di Napoli-Lazio, Gennaro Gattuso ha speso importanti parole d'elogio verso il tecnico degli azzurri. Pochi minuti prima del calcio d'inizio, i due si sono abbracciati negli spogliatoi. Sui social è diventato già virale il video che immortala Gattuso accarezzare la testa di Allegri.