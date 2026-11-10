Lazio e Roma da record: così Gattuso e Gasperini sfidano l'Inter

La Capitale dei sogni è inespugnabile. Lazio e Roma sono le uniche imbattute del campionato e hanno fatto la storia insieme: non era mai successo che due squadre concittadine fossero senza sconfitte dopo 11 partite. Sono state le prime a riuscirci, neppure Milan e Inter hanno mai osato tanto. A tempo di record il cammino, d’altri tempi la classifica: Lazio 29 punti, Roma 27, nel mezzo i campioni d’Italia in carica di Chivu con 28, schiacciati nella morsa. È un nuovo messaggio alla dittatura del Nord. Comunque andrà è una nuova Belle époque calcistica romana. Gasperini e Gattuso congiurano insieme , contro ogni aspettativa anche attuale visto che Opta dà ai giallorossi solo il 18% di chance di vincere lo scudetto e appena il 10% ai biancocelesti. Gasp non è lì per caso e non si nasconde: «Non firmerei per il secondo posto», la sua ambizione nella stagione che sfocerà nel Centenario della Lupa. Rino nel frattempo guarda tutti dall’alto al basso ed è proprio nel frastornamento del primo posto l’effetto paradossale, visto che ha già organizzato la festa salvezza, distante 11 punti: «La faremo a quota 40, l’ho già detto a tutti. Nelle ultime 6-7 partite vedremo dove saremo». L’aumento di capitale è un aumento di emozioni e ambizioni per Lazio e Roma. Per troppo tempo l’una saliva, l’altra scendeva e viceversa. Oggi sono in alto insieme. Un capitale di sogni per la Capitale.

I numeri della Lazio

Non si può immaginare cosa stiano provando i laziali, mortificati da un’estate che trasudava depressione economica, calcistica, ambientale. Oggi gli umori collettivi sono divisi tra l’afflizione per l’assenza all’Olimpico e l’ovazione per la prodezza che rappresenta questo primo posto. La Lazio era riuscita solo nella stagione 1972-73, anteprima dell’anno del primo scudetto, a chiudere imbattuta dopo 11 giornate (6 vittorie e 5 pareggi). C’era Maestrelli in panchina. A 29 punti dopo 11 turni non era mai arrivata, la quota massima era 28 punti, raggiunta con Inzaghi in panchina nel 2017-18. La Lazio ha segnato 25 reti, solo due volte aveva realizzato almeno altrettante marcature (25 nel 1942-43 e 31 nel 2017-18).

I numeri della Roma

La Roma (31 reti nel 2026/27) è solo la quarta squadra negli ultimi 65 anni a segnare più di 30 gol dopo 11 gare, dopo la Juventus (33), il Napoli (32) e Lazio (31), tutte e tre in precedenza nel 2017/18. È ovviamente il miglior attacco della Serie A. Con il pressing feroce uomo su uomo e un atteggiamento arrembante che coinvolge nella fase offensiva tutti i calciatori di movimento (già 14 marcatori diversi) Gasp sta riscrivendo le logiche del campionato piegandolo ai suoi voleri tattici. La Roma quando vince è solita sbranare l’avversario: negli otto successi fin qui ottenuti ha segnato la media di 3,37 gol. Contando anche la Champions, le reti sono state 41 in 15 match; nella stagione 2025-26 ne servirono 30 di gare per raggiungere tale score. Quella giallorossa è anche la squadra che ha registrato più clean sheet, sei. Ma la miglior difesa è della Lazio: 9 reti subite, una in meno dei giallorossi.