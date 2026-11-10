L’analisi delle prime 11 giornate di Serie A: sulla continuità il peso dell’Europa

Se dici agosto, stadio Olimpico, trentaduesimi di Coppa Italia, Lazio-Mantova 0-2 . Otto giorni dopo al Dall’Ara, prima di campionato, Bologna-Lazio 0-1 . La settimana successiva, Lazio- Genoa 1-0 . E ancora, alla terza giornata, Udinese-Lazio 1-2 . Dovevamo capire allora che era appena nato un campionato felicemente inatteso e impensato. Presi dal primo risultato, ci siamo convinti che presto la Lazio sarebbe tornata quella di un anno fa, classifica media, gioco mediocre. E invece, dopo 11 giornate, ecco dov’è la squadra di Gattuso , in testa a un campionato che un giorno dice una cosa e il giorno un’altra di segno opposto e che quando si mischia con le coppe diventa un rebus. È vero che la continuità di prestazioni è un obiettivo quasi impossibile da raggiungere soprattutto per chi gioca in Europa, ma in questo campionato stiamo esagerando.

Dai un giudizio e subito dopo lo devi correggere. Fatta eccezione per la Lazio (che non ha partite in mezzo alla settimana), in parte il Como e in parte l’ Inter (se restiamo al campionato, senza abbinarlo alla Champions), nessun’altra squadra sta marciando con regolarità. O meglio, in senso negativo una c’è, il Napoli, che balbetta dalla terza giornata (rimontona dell’Inter a San Siro, da 0-2 a 3-2) e per ora non dà segnali di ripresa, causa anche infortuni. Manca ancora il segno di Allegri. Ai tempi della Juve risolveva i problemi con dei guizzi, una volta ha fatto giocare Padoin regista, per dire. A Napoli alla fine ha convinto De Bruyne a fare qualche passo indietro, ma non basta.

Due sono i casi emblematici e riguardano le due squadre più attese, Juventus e Milan. Nella Juve, proprio come nel Napoli, non c’è traccia di Spalletti, non c’è traccia di gioco, ma soprattutto non c’è traccia di giocatori da Juve. Va su e giù di continuo e come dice il suo allenatore “affoga in un bicchier d’acqua”, nonostante che il bicchiere non sia mai pieno. Gli infortuni sono un’attenuante da riconoscere. Sei allenatori nelle ultime quattro stagioni, è una Juvina, in questo momento anche fuori dall’Europa. E il Milan? Pure qui il cammino irregolare sta togliendo alla squadra più internazionale d’Italia questa prestigiosa etichetta. In campionato va su e giù, in Europa League solo giù, una sola vittoria, tre sconfitte, alla quarta giornata è fuori anche dagli spareggi. Affidabilità rossonera? Vicina allo zero. Sull’altro versante milanese le ultime due prestazioni, il 3-0 di Rotterdam e il 2-0 sul Como con 180 minuti di dominio e controllo, inducono a pensieri più che positivi.

Tuttavia, pur considerata la più forte, la più completa e la più ricca, anche l’Inter ha vissuto momenti incomprensibili, dovuti anche a una superficialità non da squadra campione d’Italia. Entrava in campo dormiente, prendeva gol e si svegliava. Col Feyenoord e col Como ha ripreso le sue solite sembianze, forse sta davvero uscendo da quella situazione inconcepibile e, se davvero è così, sarà dura per tutti strappare lo scudetto dalle sue maglie. La crescita della Roma è evidente in campionato, meno in Champions. Le rimonte subite col Real Madrid e col Manchester United danno l’idea di una squadra che, a quei livelli, dopo aver dominato perde l’equilibrio. Eppure il calcio di Gasperini ha davvero un timbro europeo. La Roma ha un modo di ragionare che anticipa i tempi, Gasp era così anche con l’Atalanta, avanti a tutti. Però manca ancora qualcosa, qualcosina, per mettere le mani su tutto.

In un campionato così allegramente fuori quadro, c’è una squadra che invece in questo quadro ci sta bene, con una traiettoria regolare e spinta in alto. Un anno fa, in Serie B, il Frosinone di Alvini all’undicesima giornata era terzo con 21 punti, quest’anno in A è sesto con 20 punti, aveva segnato 20 gol, adesso è già a 24. Ma soprattutto si somigliano le prestazioni, con quella continua voglia di sorprendere. E’ una bella storia, peraltro molto italiana.