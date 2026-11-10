Massini: "Il ricorso andrà valutato. Ma ora l'Aia deve poter lavorare"
"La democrazia riconosce a ciascuno il diritto di rivolgersi agli organi competenti. Quel diritto va rispettato, così come va rispettato il voto espresso dall’Assemblea e vanno rispettati tutti gli associati". Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Francesco Massini torna sul ricorso relativo all’Assemblea elettiva e conferma, insieme al Comitato Nazionale, la piena determinazione a svolgere il mandato ricevuto. "Saranno le sedi preposte a esaminare il ricorso e a pronunciarsi, nessuna polemica e nessuna ricostruzione di parte può sostituirsi alle loro decisioni. Abbiamo piena fiducia nel percorso seguito e affronteremo ogni valutazione nelle sedi previste, con trasparenza e rispetto delle regole".
Il presidente dell'Aia e le responsabilità
Massini ribadisce che "l’AIA ha responsabilità precise verso i suoi associati. Non possiamo permettere che una vicenda ancora aperta si trasformi in una condanna a mezzo stampa anticipata o diventi motivo di paralisi per l’Associazione. Il dissenso è parte della vita democratica. La delegittimazione preventiva e la contrapposizione permanente, invece, sottraggono energie al lavoro che gli arbitri attendono da noi. La nostra priorità è tutelarli, sostenerne la crescita e dare risposte concrete alle loro esigenze. Il confronto di ieri sera con i venti rappresentanti dei Presidenti di Sezione, convocati dal Comitato Nazionale per informarli, è stato molto positivo. È emerso un ampio sostegno a questa governance e la volontà di lavorare insieme".
Massini: "Abbiamo già perso troppo tempo. Andiamo avanti"
Il Presidente dell'Aia ringrazia "i Presidenti per la disponibilità e per l’impegno che ogni giorno dedicano agli associati, sono una risorsa essenziale per l’AIA e meritano ascolto e risposte concrete. Abbiamo già perso troppo tempo. Ora dobbiamo lavorare, con fermezza e senza esitazioni, per il bene dei nostri ragazzi e di tutta l’Associazione. Il rispetto della democrazia - conclude Massini - si dimostra sia accettando il confronto nelle sedi competenti sia assumendosi fino in fondo la responsabilità del mandato ricevuto. È su questo principio che il Comitato Nazionale andrà avanti, nel rispetto delle regole, al servizio degli arbitri e mettendo il bene dell’AIA davanti a ogni interesse personale".
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