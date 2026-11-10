Cesari: "Arbitri? Non c'è uniformità"

Manca un rigore per il tocco di braccio di Joao Mario? C'è comunque coerenza rispetto all'episodio di Venezia-Como? Manca un rigore perché il braccio è largo in modo negligente su un pallone lento e prevedibile, come nel caso di Vlašić in Torino-Milan. Sul fallo di mano manca uniformità perché ogni arbitro applica il regolamento secondo la propria sensibilità, rendendo impossibile una linea comune.

Cosa ne pensi del mancato cartellino rosso nell'episodio che ha coinvolto Rabiot e del suo sfogo sui social contro Calvarese?

Era da espulsione diretta perché, una volta superato l'uomo a 55 metri dalla porta, si sarebbe creata un'azione di due contro zero con Cissé libero e nessuno in grado di recuperare Rabiot in velocità. È comunque un caso anomalo e senza precedenti avvenuto nella propria metà campo per il quale manca una casistica nel protocollo; Massa ha deciso in un secondo in modo discrezionale, ma ho chiesto un chiarimento ufficiale a Orsato e Rosetti.

In Europa c'è un parametro diverso sui cosiddetti "rigorini", come visto nelle polemiche di Manchester United-Roma?

Quel rigore non c'era e a Maguire è stato concesso di fare qualsiasi cosa in campo. Il problema principale è la mancanza di coerenza: se un arbitro tollera certi contatti all'inizio, non può cambiare metro sanzionandoli in seguito.

Cosa porta un arbitro a cambiare completamente metro di giudizio tra un primo tempo molto permissivo e la ripresa

L'intervallo. Nei 15 minuti negli spogliatoi il confronto con assistenti e quarto uomo, unito alle voci e alle pressioni ambientali, può condizionare l'arbitro e portarlo a rivedere le proprie scelte.

Non sarebbe opportuno isolare l’arbitro durante l’intervallo, così da evitare qualsiasi condizionamento esterno?

Rientrare negli spogliatoi è obbligatorio ed è inevitabile subire piccole pressioni ambientali, come i dirigenti accompagnatori che entrano con la scusa di portare i sottomaglia asciutti e ne approfittano per segnalare episodi rivisti al monitor.

Sei favorevole al fatto che gli arbitri parlino a fine partita come accade ora in Liga?

Sono favorevole che a parlare in TV sia sempre il designatore (come fa Howard Webb in Inghilterra ogni settimana) per spiegare o ammettere gli errori con trasparenza. La gestione comunicativa italiana degli ultimi anni, affidata a personaggi diversi che si contraddicevano di settimana in settimana, è stata deleteria e ha generato enorme confusione.

Qual è stata la partita più difficile della tua carriera?

Tutte le partite sono difficili, soprattutto quando ti rendi conto di aver sbagliato e perdi credibilità davanti ai calciatori. Il mio più grande rimpianto, che oggi non ripeterei mai, è aver espulso diversi allenatori, privando le squadre della loro guida tecnica in panchina.