Serie A, il listone con tutti i giocatori convocati dalle nazionali per la sosta di novembre

Siamo arrivati alla seconda sosta per nazionali di questa stagione. Sono 191 i calciatori militanti in Serie A che sono stati convocati dalle rispettive selezioni, appartenenti a tutte e venti le squadre. Le società più rappresentate sono il Frosinone e il Torino, con quattordici giocatori impegnati in giro per il mondo ciascuna. L'Inter nelle ultime ore ha visto Bonny, Thuram e Stankovic lasciare i ritiri delle nazionali per infortunio.