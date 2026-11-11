Thuram si fa male e rimanda nuovamente il ritorno in nazionale

Serie A, il listone con tutti i giocatori convocati dalle nazionali per la sosta di novembre

Sono 191 i calciatori nel campionato italiano impegnati in giro per il mondo: Frosinone e Torino le squadre più rappresentate
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8 min

Pubblicato il 11.11.2026, 11:37 (Aggiornato il 11.11.2026, 12:48)

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Siamo arrivati alla seconda sosta per nazionali di questa stagione. Sono 191 i calciatori militanti in Serie A che sono stati convocati dalle rispettive selezioni, appartenenti a tutte e venti le squadre. Le società più rappresentate sono il Frosinone e il Torino, con quattordici giocatori impegnati in giro per il mondo ciascuna. L'Inter nelle ultime ore ha visto Bonny, Thuram e Stankovic lasciare i ritiri delle nazionali per infortunio.

Atalanta, dal Belgio alla Costa d'Avorio: i convocati

Sono dodici i giocatori dell'Atalanta di Sarri impegnati in questa sosta. 
Belgio: Charles De Ketelaere
Polonia: Nicola Zalewski
Montenegro: Nikola Krstović 
Macedonia del Nord: Eljif Elmas 
Bosnia-Erzegovina: Sead Kolašinac
Croazia: Mario Pašalić
Serbia: Lazar Samardžić
Slovenia: Relja Obrić
Costa d'Avorio: Franck Kessié

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Bologna, Cambiaghi e non solo: i convocati

Il Bologna di Palladino vanta dieci calciatori convocati.

Italia: Cambiaghi 
Scozia: Ferguson 
Norvegia: Heggem, Helland
Belgio: Theate
Marocco: Alhassane
Venezuela: Libra
Italia U21: Pessina
Belgio U21: Mbangula
Finlandia U21: Happonen

I convocati del Cagliari

Il Cagliari vanta cinque convocati in nazionale.

Italia: Romano 
Senegal: Mendy 
Albania: Sherri
Giappone: Sugawara
Uruguay: Juan Rodriguez
 

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