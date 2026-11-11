Serie A, il listone con tutti i giocatori convocati dalle nazionali per la sosta di novembre
Siamo arrivati alla seconda sosta per nazionali di questa stagione. Sono 191 i calciatori militanti in Serie A che sono stati convocati dalle rispettive selezioni, appartenenti a tutte e venti le squadre. Le società più rappresentate sono il Frosinone e il Torino, con quattordici giocatori impegnati in giro per il mondo ciascuna. L'Inter nelle ultime ore ha visto Bonny, Thuram e Stankovic lasciare i ritiri delle nazionali per infortunio.
Atalanta, dal Belgio alla Costa d'Avorio: i convocati
Sono dodici i giocatori dell'Atalanta di Sarri impegnati in questa sosta.
Belgio: Charles De Ketelaere
Polonia: Nicola Zalewski
Montenegro: Nikola Krstović
Macedonia del Nord: Eljif Elmas
Bosnia-Erzegovina: Sead Kolašinac
Croazia: Mario Pašalić
Serbia: Lazar Samardžić
Slovenia: Relja Obrić
Costa d'Avorio: Franck Kessié
Bologna, Cambiaghi e non solo: i convocati
Il Bologna di Palladino vanta dieci calciatori convocati.
Italia: Cambiaghi
Scozia: Ferguson
Norvegia: Heggem, Helland
Belgio: Theate
Marocco: Alhassane
Venezuela: Libra
Italia U21: Pessina
Belgio U21: Mbangula
Finlandia U21: Happonen
I convocati del Cagliari
Il Cagliari vanta cinque convocati in nazionale.
Italia: Romano
Senegal: Mendy
Albania: Sherri
Giappone: Sugawara
Uruguay: Juan Rodriguez
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