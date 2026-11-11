Le "Radici" di De Rossi sono anche queste: il retroscena sulla telefonata di notte a Aquilani dopo l'esonero

INVIATA A MILANO - Le "Radici" sono tante cose. Nella serie sull'Ostiamare che andrà in onda su Sky e Now dal 19 novembre Daniele De Rossi ne svela una parte importante della sua vita . Ma, nella sede di Rogoredo dove incontra la stampa e si sottopone a foto, interviste, conferenze e tutte quelle cose che generalmente non ama, trova il tempo anche di spendere due parole d'affetto per un amico che sta passando un momento professionalmente complicato. E che sta vivendo quello che, tra Spal e soprattutto Roma , ha vissuto anche lui. Svelando un retroscena.

Dice De Rossi, in merito all'esonero di Alberto Aquilani: "Non posso parlare di cose che non conosco. Ho parlato però fino a notte con lui, è un peccato che sia successo ed è un peccato che sia successo poco prima della nostra prima sfida. Ma avremo modo. Io allenerò altri anni in Serie A e lui - continua De Rossi - ha un destino segnato: della generazione dei nuovi allenatori è uno dei più talentuosi, dei più bravi, sicuramente si toglierà tante soddisfazioni".

"Radici" su Sky dal 19 novembre

Chissà se lui, da proprietario, avrebbe fatto lo stesso. Di sicuro, dopo l'inizio altalenante, la fiducia del Genoa, inteso come società, è stata fondamentale. E fiducia è una delle parole chiave che compare nella serie in onda dal 19 su Sky. Dentro Radici c'è il lavoro quotidiano di una famiglia e di una proprietà che si occupa di tutto, dalla progettazione dello stadio alle maglie della squadra, che disegna personalmente De Rossi. C'è la voglia di sistemare le strutture, investire sul settore giovanile e restituire all'Ostiamare un ruolo centrale nella vita della città. E c'è soprattutto l'idea che una società sportiva possa essere molto più di una squadra che scende in campo la domenica. De Rossi guarda anche al futuro, immaginando che i bambini che oggi crescono nel vivaio possano diventare domani i nuovi punti di riferimento della tifoseria: "Mi piacerebbe vedere i ragazzini del nostro settore giovanile, quelli che hanno sei o sette anni, essere i nuovi ultras". La docuserie, prodotta da DDR Media e Damocle (di Valerio Mastandrea) in collaborazione con Sky, con la regia di Nicola Ravera Rafele, prova a raccontare proprio questo: il calcio come legame con un territorio, come occasione di crescita e come strumento per costruire un'identità condivisa.

Non soltanto il risultato, ma tutto quello che succede prima e dopo una partita. Non soltanto i professionisti e i riflettori, ma i campi, gli spogliatoi, le famiglie e i ragazzi. Calcio e tutto il resto. E molto altro. È forse pure per questo che De Rossi ha preso il telefono e ha trascorso una serata a parlare con l'amico, e collega di una vita. Spalla a spalla, come da ragazzini con la maglia della Roma.