Gran Galà del Calcio: premi per Svilar, Dimarco, Nico Paz, Malen, Yildiz, McTominay, Pio Esposito e Palestra

Il presidente e ideatore dell'evento, Donato Alfani, ha commentato: "Solo dietro ad un grandissimo lavoro in team c'è un grande risultato. Ogni anno è un'emozione". Tra i premiati della Serie A 2025/2026 ci sono Svilar (miglior portiere), Dimarco (miglior difensore e calciatore), Nico Paz (miglior centrocampista e giovane talento), Malen (miglior attaccante), Yildiz (miglior giovane), McTominay (miglior goal, in Napoli-Inter), Pio Esposito (miglior esordiente) e Palestra (rivelazione).