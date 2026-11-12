Napoli, ecco McTominay al Gran Galà Aic

Gran Galà del Calcio: Svilar, Malen e D'Amico tra i premiati. Gasperini è l'allenatore della Top 11

Presentata in conferenza stampa la quindicesima edizione: il prossimo 16 novembre l'evento ad Arezzo per la consegna dei riconoscimenti relativi alla stagione 2025/26
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Pubblicato il 12.11.2026, 20:48

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Svilar miglior portiere, Malen miglio attaccante, ma non solo: la Roma fa incetti di premi nella quindicesima edizione della nuova edizione Gran Galà del Calcio, presentato all'Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo. Scatta, dunque, il contro alla rovescia per il Festival del Calcio Italiano e dello Sport, in programma lunedì 16 novembre proprio Arezzo. Svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026.

Gran Galà del Calcio: premi per Svilar, Dimarco, Nico Paz, Malen, Yildiz, McTominay, Pio Esposito e Palestra

Il presidente e ideatore dell'evento, Donato Alfani, ha commentato: "Solo dietro ad un grandissimo lavoro in team c'è un grande risultato. Ogni anno è un'emozione". Tra i premiati della Serie A 2025/2026 ci sono Svilar (miglior portiere), Dimarco (miglior difensore e calciatore), Nico Paz (miglior centrocampista e giovane talento), Malen (miglior attaccante), Yildiz (miglior giovane), McTominay (miglior goal, in Napoli-Inter), Pio Esposito (miglior esordiente) e Palestra (rivelazione).

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Milgior allenatore: vince Chivu. D'Amico eletto miglior dirigente sportivo

Gli altri risconoscimenti. A Chivu lo scettro di miglior allenatore, a Fabregas quello di miglior giovane allenatore. Il Como è stato eletto miglior club, Suwarso miglior presidente. D'Amico e Ludi proclamati rispettivamente miglior dirigente sportivo e direttore sportivo. Giuffredi sarà premiato come miglior procuratore e il Cagliari per aver impiegato il maggior numero di calciatori italiani. 

Top 11 Serie A 2025/26: ci sono Mancini, Koné e Malen

Resa nota anche la Top 11 della Serie A, relativa alla scorsa stagione: Butez, Palestra, Valle. Mancini, Ramon, Orsolini, Zaccagni, Modric, Koné, Martinez, Malen. Allenatore: Gasperini.

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