Oggi il TFN ma è già pronto un altro ricorso sulle candidature Figc
Si discute sul ricordo presentato da Galliani, avversario alle urne di Malagò: cosa può succedere
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«Il calcio ha delle forme di autolesionismo». Lo ha detto il commissario Malagò alla vigilia di una giornata che potrebbe spalancare una nuova crisi istituzionale oppure cementare una situazione. Oggi al tribunale federale si discuterà del ricorso presentato da Galliani, suo avversario alle urne, sulla commissione per le candidature istituita dallo stesso Malagò il 2 novembre. Una commissione che non si sostituisce al segretario generale bensì lo supporta nella fase istruttoria, ma che Galliani considera un’ingenerenza nell’imparzialità della contesa del 14 dicembre. Il TFN si esprimerà in forma collegiale - e non monocratica - ma con riferimento alla sospensiva. Se dovesse “congelare” la commissione, sarebbe il solo Brunelli (nell’occhio del ciclone dopo il caso tesseramento) a stabilire chi è dentro. Questa vicenda ne trascina un’altra, quella della doppia firma del Genoa che ha deciso di sostenere Malagò con pec del patron Sucu rispetto alla precedente indicazione (revocata) per Galliani. Nell’aria c’è già un secondo ricorso. «Spero vinca il buonsenso. Non ho mai fatto la vittima», le parole di Malagò all’inaugurazione di un campo da calcetto a Milano. Il ministro Abodi spera «che si apra una stagione nuova e che si chiuda questa di malessere e disagio interno».
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