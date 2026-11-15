Lega Serie A, Frecciarossa rinnova per tre anni: i dettagli
La Lega Serie A consolida il rapporto con Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), che continuerà a essere sponsor della Coppa Italia per altri tre anni. La decisione è arrivata nel corso dell'Assemblea della Lega, che ha approvato all'unanimità il rinnovo della partnership, esprimendo soddisfazione per il lavoro portato avanti dall'Area Commerciale & Marketing.
Lega Serie A, il nuovo accordo vale di più
Un'intesa importante anche dal punto di vista economico: il nuovo accordo garantirà alla Lega Serie A un incremento del 30% rispetto al valore della precedente sponsorizzazione, confermando la crescita dell'appeal commerciale della competizione nazionale. Il rinnovo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di valorizzazione della Coppa Italia, che continuerà dunque a essere associata al marchio Frecciarossa.
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