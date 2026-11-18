Un primato conquistato senza la spinta dell’Olimpico e lei, da ex calciatore biancoceleste, può immaginare la differenza.

«Ho giocato in un Olimpico quasi sempre pieno. E ogni volta era una grande emozione salire quei gradini da calciatore e capitano, vedere la Curva Nord strapiena. Penso sia una botta di adrenalina pura. Non avere i tifosi sugli spalti, però, certifica ulteriormente l'importanza del lavoro svolto da Gattuso e i suoi».



Andò via dalla Lazio, da capitano, a causa di un accordo mai trovato con Lotito. È una ferita ancora aperta?

«Ormai sono trascorsi tanti anni, è andata così. Diciamo che non c’è stata quell’alchimia che mi avrebbe permesso di proseguire un percorso stupendo. Succede nel calcio, abbiamo fatto scelte diverse».



Lazio che, dopo la sosta, riceverà la visita di un Lecce che è ripartito con quel punto di fiducia a Torino.

«Ho guardato la partita e non è stata bellissima. Il Lecce non ha concesso granché, ma allo stesso tempo non ha creato tantissimo. Una gara alla pari con il Torino. Per i giallorossi, però, era molto più importante dopo tre ko di fila, qualche negatività e i tanti infortuni. Sicuramente il punto guadagnato sta permettendo di lavorare, durante la sosta, con maggiore serenità».



Cosa si porta dentro dell'esperienza nel Salento?

«Il giorno della vittoria del campionato di Serie C. Eravamo in giro per la città a festeggiare e vedere persone adulte con le lacrime agli occhi, per essere usciti dall’inferno, mi ha segnato. Sono piccole cose che hanno aiutato anche nella cavalcata dell’anno successivo, con la vittoria della B. Ho vissuto quotidianamente la passione della piazza, ciò che ho ricevuto lì non l'ho mai ricevuto da nessuna altra parte. Lecce sarà sempre qualcosa di unico e straordinario e io ne sarò sempre il primo tifoso ovunque andrà».



Ma questo straordinario percorso dei giallorossi, in A per il quinto campionato di fila, lo sente anche un po’ suo?

«Dai, credo di sì. Anche semplicemente nell'aver contribuito alla crescita, insieme a questa proprietà straordinaria. Oggi il presidente ha un’esperienza diversa, importante. Abbiamo iniziato insieme e le vittorie hanno aiutato tanto anche la società per maturare. Un complimento al presidente Sticchi Damiani voglio farlo: è sempre rimasto uguale, equilibrato, sereno. E vi assicuro che fa tutta la differenza del caso, perché trasmette tranquillità all'ambiente e a chi lavora lì. Oltre alla straordinaria tifoseria, che ricordo quando riempiva ogni stadio d'Italia nell'anno della B con una marea giallorossa, è la società il segreto del Lecce».



Quel suo gruppo in A sembrava una famiglia e aveva un’identità offensiva fuori dal comune per una squadra che aveva come obiettivo la salvezza.

«Era un bellissimo Lecce, è stato un piacere allenare quei ragazzi. Tanti non avevano mai fatto la A, ma negli allenamenti alzavano sempre il livello, c’era voglia di arrivare e dimostrare. Si respirava amore e passione, ma anche il desiderio di far vedere di poterci stare. Abbiamo fatto un bellissimo campionato e, ripeto sempre, sono convintissimo del fatto che se non ci fosse stato il Covid ci saremmo salvati senza problemi».



Poi il 19 agosto 2020 la separazione. Come andarono le cose?

«Purtroppo ho subìto tantissimo l'esito finale di quella stagione, non lo meritavamo. Avevamo ottenuto due promozioni consecutive e fino allo stop per il Covid abbiamo giocato con una certa qualità e bellezza. Poi la retrocessione l’ho vissuta davvero male. Il campionato finì il 5 agosto, la stagione successiva era già alle porte. Io davvero non ho avuto la forza che serviva per far sbollire quella rabbia...».

Andò al Parma.

«Non fu una decisione ponderata, ma di pancia: ho sbagliato e ne ho pagato le conseguenze. Accettai un ambiente che non mi conosceva, senza avere neppure il tempo di lavorare in ritiro perché si ripartì subito. Pure la società cambiò 10 giorni dopo il mio arrivo. Con tempi normali, da fine stagione, non avrei mai fatto ciò che ho fatto».



Torniamo all'attualità. Le parlo di due centrocampisti: Frattesi e Coulibaly. Facendo un paragone con il passato, vede somiglianze con il Liverani calciatore?

«Come caratteristiche direi di no. Coulibaly l’ho pure allenato a Salerno per un breve periodo: è un professionista serio, ragazzo eccezionale e calciatore forte, abbina qualità a quantità e ha senso di inserimento, sa legare molto bene i reparti. Frattesi mi è sempre piaciuto, sa segnare e muoversi nello spazio: l'ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard. All'Inter ha avuto una frenata, ma per la sua crescita andare alla Lazio è stata la scelta migliore».



Il padel in attesa della chiamata giusta?

«Ci gioco con altri ex calciatori, durante la settimana. Poi il weekend lo dedico al calcio: prendo la macchina e vado in giro per gli stadi, così da aggiornarmi e vedere squadre, calciatori, possibilità e qualcosa di nuovo, in attesa di un progetto giusto. L'occhio, dal vivo, resta sempre importante...».