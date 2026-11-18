Riparte la Serie A! Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende dalla dodicesima giornata. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida in programma tra sabato 21 novembre e lunedì 23. Per il big match tra Atalanta e Inter, in programma nel posticipo di domenica, è stato designato Maresca. Per la sfida della Roma contro il Parma, invece, Orsato ha scelto Sozza.