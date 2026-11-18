Gli arbitri della dodicesima giornata di Serie A: a Sozza Parma-Roma, Marcenaro per la Lazio
Riparte la Serie A! Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende dalla dodicesima giornata. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida in programma tra sabato 21 novembre e lunedì 23. Per il big match tra Atalanta e Inter, in programma nel posticipo di domenica, è stato designato Maresca. Per la sfida della Roma contro il Parma, invece, Orsato ha scelto Sozza.
Marcenaro alla Lazio. A Ferrieri Caputi Sassuolo-Genoa
La giornata di Serie A si aprirà con due anticipi in programma il sabato alle 15:00. Il Como di Fabregas ospiterà il Cagliari. La gara sarà diretta da Calzavara. In contemporanea, all'Olimpico la capolista Lazio affronterà il Lecce. L'arbitro sarà Marcenaro. Orsato designa nuovamente Ferrieri Caputi dopo le polemiche che hanno seguito Como-Venezia. L'arbitro dirigerà Sassuolo-Genoa.
Serie A, le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata
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COMO-CAGLIARI (sabato 21 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Bindoni-Gentile
IV: Zufferli
VAR: Meraviglia
AVAR: Marini
- LAZIO-LECCE (sabato 21 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Biffi-Regattieri
IV: Collu
VAR: Maggioni
AVAR: Ghersini
- PARMA-ROMA (sabato 21 novembre, ore 18:00)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Di Gioia-Politi
IV: Sacchi J.L.
VAR: Di Paolo
AVAR: Prontera
- NAPOLI-TORINO (sabato 21 novembre, ore 20:45)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Peretti-Mondin
IV: Di Bello
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
- JUVENTUS-VENEZIA (domenica 22 novembre, ore 12:30)
Arbitro: Arena
Assistenti: Cecconi-Miniutti
IV: Massa
VAR: Ghersini
AVAR: Mazzoleni
- BOLOGNA-UDINESE (domenica 22 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Berti-Lauri
IV: Ayroldi
VAR: Santoro
AVAR: Paterna
- SASSUOLO-GENOA (domenica 22 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Perrotti-Zingarelli
IV: Mariani
VAR: Marini
AVAR: Aureliano
- MILAN-FROSINONE (domenica 22 novembre, ore 18:00)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Palermo-Laudato
IV: Chiffi
VAR: Pezzuto
AVAR: Prontera
- ATALANTA-INTER (domenica 22 novembre, ore 20:45
Arbitro: Maresca
Assistenti: Rossi M.-Mastrodonato
IV: Colombo
VAR: Gariglio
AVAR: Di Paolo
- MONZA-FIORENTINA (lunedì 23 novembre, ore 20:45)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Monaco-El Filali
IV: Bonacina
VAR: Volpi
AVAR: Marini
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