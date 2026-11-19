Quasi un terzo di campionato giocato, ci rituffiamo nelle cose nostre dopo aver attraversato una Nations League dolceamara. Ma cosa ha raccontato finora la serie A 2026-2027? Cosa raccontano i numeri delle prime 11 giornate al di là di quello che dice la classifica? Abbiamo analizzato il campionato attraverso 13 speciali graduatorie fornite da Opta: dai tiri nello specchio ai contrasti vinti, dai passaggi riusciti ai dribbling, dai cross agli intercetti, dai falli commessi a quelli subiti, fino alla classifica dei marcatori. Una sorta di guida al rendimento espresso finora dai giocatori delle venti squadre di serie A, svincolata dal minutaggio di ciascuno, concentrata molto sulle fasi di gioco da metà campo in avanti e nella quale emerge un dato preciso: i campioni delle tradizionali “grandi” latitano, così come quelli dell’ambizioso Como, ormai arrivato a pieno diritto al vertice della classifica. Domina invece la qualità di altre squadre emergenti, spiccano i giocatori di Frosinone e Bologna, oltre a Gustavo Varela. E proprio i calciatori di Alvini, quelli di Tedesco prima e Palladino poi e il portoghese del Monza occupano il primo posto in 10 di queste 13 classifiche.