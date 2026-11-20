C 'era una volta in America: giugno 2024, il Cagliari e il Como in North Carolina nel nome del calcio e del destino. Un invisibile filo d'acciaio, affetto e stima che ancora oggi unisce Fabio Pisacane e Cesc Fabregas , complici sempre e domani avversari: alle 15, sul lago, si fa sul serio. L'uno contro l'altro per la terza volta in campionato, in quasi mille giorni di amicizia. Fabio e i suoi giovani uomini vogliono continuare a stupire, Cesc invece ha voglia di ritrovare subito la zona Champions: qua la mano, amico mio. Chi vince paga.

Pisacane-Fabregas, come è nata la loro amicizia

Il loro è un rapporto dei due mondi: è nato negli States ed è cresciuto in Italia. Le radici nel TST, The Soccer Tournament, il prestigioso torneo internazionale di calcio a 7 da un milione di dollari che Como e Cagliari giocarono fianco a fianco, come un'unica squadra, alternando anche le maglie. Grande idea della sintonia tra i presidenti, Suwarso e Giulini: negli Stati Uniti si vola insieme e insieme si va in campo a Cary, con i talenti delle rispettive Primavere mescolati e diretti da Pisacane in panchina. Lo specialista dei giovani: lui allenava quella del Cagliari che pochi mesi dopo avrebbe sbalordito e conquistato la Coppa Italia. Al suo fianco lo staff tecnico di Fabregas, reduce da una storica promozione in Serie A con il Como dopo 21 anni. Mix suggestivo e fine corsa ai quarti tra applausi e consensi. Cesc all'epoca non c'era, non saltò su quel volo, ma attraverso i suoi collaboratori spediva complimenti a Fabio: prima e dopo le partite americane, poi a ridosso, nei pressi et voilà. Accanto alla stima costruita a distanza, osservando in silenzio con reciproca ammirazione, stava nascendo l'amicizia.

Un colpo di fulmine sportivo

La cosa curiosa, anzi bella, è che tra Pisacane e Fabregas fu colpo di fulmine sportivo: il calcio posizionale, il doppio play, il doppio trequartista, i mezzi spazi, i cinque canali, le riaggressioni immediate, l'autonomia dell'estro. I codici del calcio e il codice degli uomini. Dopo l'America, Firenze: un giorno, perché il destino è così che fa, si ritrovarono casualmente a frequentare lo stesso corso Uefa Pro. E indovina un po'? Fabio arriva a Coverciano e la prima persona che incrocia nella hall è proprio lui, Cesc. La macchina del tempo parte e non si ferma più: i due allenatori cominciano a scambiare pensieri, idee, opinioni. E i due ragazzi chiacchierano a cena, dopo i corsi, e intrecciano i loro mondi: Pisacane allenava ancora la Primavera mentre Fabregas già lasciava il segno in Serie A.

Ora la terza sfida in Serie A

In un baleno anche Fabio è arrivato in A e, nonostante risorse tecniche ed economiche imparagonabili, ha cominciato a lasciare segni tangibili come Fabregas: i simboli sono Nico e Mendy, talenti diversi e piani paralleli che si incontrano nei due allenatori. Chiara l'antifona? Domani, tra l'altro, Pisacane farà 50 panchine in campionato: un bel traguardo tra amici. Un'altra storia nella storia di una sfida tra un napoletano di 40 anni e un catalano di 39 impastati con terra, mare e orgoglio. Bilancio parziale al 2025-2026: una vittoria per Cesc e un pareggio. Arrivederci a presto, a domani. C'era una volta sul lago. Mai stati così uniti.