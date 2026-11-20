“In riferimento all’articolo dal titolo “Sul tetto del Fondo” e alle testimonianze rilasciate da quattro ex calciatori, il Fondo Fine Carriera Calciatori e Allenatori respinge con fermezza le accuse riportate, che restituiscono una rappresentazione distorta della gestione del Fondo e ritiene necessario fornire alcune precisazioni sulla base di dati oggettivi e verificabili. I 185,6 milioni di euro citati nell’articolo non sono somme indebitamente trattenute, ma accantonamenti maturati dagli iscritti al 30 giugno 2025, la maggior parte riguardano calciatori e allenatori ancora in attività. Il Fondo non ha mai esercitato la prescrizione e ogni posizione resta liquidabile anche a distanza di decenni. Tutte le liquidazioni dovute sono state regolarmente erogate: nella stagione 2025/26 oltre 20,5 milioni di euro a 717 beneficiari, mentre dal 1975 sono state liquidate più di 30.000 posizioni. La liquidazione avviene su domanda dell’avente diritto, entro due mesi dalla richiesta, e può essere richiesta anche da congiunti o eredi degli iscritti deceduti. È altrettanto infondata l’accusa secondo cui il Fondo non fornirebbe risposte agli iscritti. Ogni professionista può consultare in tempo reale la propria posizione, verificando le somme maturate e il dettaglio dei versamenti attraverso il portale del Fondo. Le richieste di informazioni ricevono riscontro attraverso procedure che garantiscono la tutela dei dati personali. Delle 627 posizioni oggetto di precedenti contestazioni, soltanto 9 riguardavano iscritti che non avevano mai presentato una domanda di liquidazione. Le altre richieste riguardavano prevalentemente estratti conto e informazioni sui versamenti, non prestazioni rimaste insolute. Anche la destinazione delle risorse e dei rendimenti è documentata. Al 30 giugno 2025, oltre 144 milioni di euro, pari a circa il 73% dell’attivo, erano investiti in titoli obbligazionari. Nell’esercizio 2024/25, su un avanzo netto di oltre 727 mila euro, circa 622 mila euro, pari all’85%, sono stati destinati agli iscritti. Complessivamente, dalla costituzione del Fondo, sono stati distribuiti oltre 65,5 milioni di euro di avanzi di gestione. Non corrisponde al vero, infine, che i bilanci siano tenuti “chiusi a chiave” o che manchino controlli. Il rendiconto 2024/25 è pubblicato sul sito ffca.it dal 10 luglio scorso e quello 2025/26, approvato oggi, sarà reso disponibile sul medesimo portale. I conti sono verificati dal Collegio Sindacale e, su iniziativa dell’attuale Consiglio di Amministrazione, anche da una società di revisione esterna. Il bilancio 2025-26 registra un attivo complessivo di 207,2 milioni di euro e un avanzo di esercizio di 1,7 milioni, di cui circa 1,5 milioni, più dell’85%, sono stati destinati agli iscritti. Il Fondo ribadisce la piena disponibilità al confronto e a fornire chiarimenti a tutti gli aventi diritto, ma respinge ogni tentativo di trasformare uno strumento di tutela previdenziale in terreno di scontro politico ed elettorale. La gestione e la tutela del patrimonio degli iscritti devono essere valutate sulla base dei risultati, delle prestazioni effettivamente erogate e dei controlli esistenti, non di ricostruzioni parziali e accuse prive di adeguato riscontro”.

La risposta di Giorgio Marota

Nelle quattro puntate dell’inchiesta dedicate al fondo di fine carriera (6/11, 7/11, 18/11 e 19/11), non abbiamo mai parlato di somme “indebitamente” trattenute. Il fatto che si tratti di “accantonamenti maturati dagli iscritti” è un’ulteriore conferma, a nostro avviso, di quanto riportato: quelle risorse dovrebbero essere destinate agli aventi diritto senza che questi ultimi debbano rivolgersi al fondo con una procedura piuttosto complessa che prevede, a differenza di un normale accesso con Spid, una doppia firma autenticata da un pubblico ufficiale. Questo passaggio costringe a una maratona tra questure e ambasciate quando si tratta di ex tesserati stranieri o che vivono all’estero. Se il fondo conosce nome, cognome, storia e persino l’iban di ciascun iscritto, perché nel momento in cui questi non versa più per cessata attività non lo contatta, informandolo che ci sono delle somme da riscuotere? Lo stesso dicasi per gli eredi dei calciatori e degli allenatori deceduti, quindi nel caso di persone che non corrono il “rischio” di tornare a giocare o ad allenare riattivando la loro posizione.

Chiarimenti

Il fatto che “il fondo non ha mai esercitato la prescrizione e ogni posizione resta liquidabile anche a distanza di decenni”, oltre a essere ovvio (perché i soldi dovrebbero essere prescritti?), è stato scritto a chiare note nell’articolo pubblicato il 18 novembre. Il giorno successivo, abbiamo invece specificato, come da voi ricordato, che dal 1975 sono state liquidate oltre 30.000 posizioni, con 20,5 milioni di euro erogati nella stagione 2025-26. La linea del fondo e dei suoi amministratori su questi argomenti ha sempre trovato spazio sul nostro giornale. Quanto al fatto che il fondo non fornisca risposte immediate agli iscritti, abbiamo semplicemente portato la testimonianza dell’Assocapp, secondo cui passano, a volte, anche tre o quattro mesi per avere chiarimenti, peraltro a precisa richiesta di documentazione sulle singole posizioni. A questa associazione si sono rivolti nel corso del tempo oltre 1.600 ex tesserati, noi abbiamo raccolto appena quattro voci (Dossena, Altobelli, Graziani e Collovati).