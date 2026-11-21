Dove vedere Lazio-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
Riparte la Serie A. Subito in campo la capolista Lazio, guidata da Gennaro Gattuso in questo avvio di stagione da record. 29 punti all'attivo per i biancocelesti, chiamati ad ospitare il Lecce di Eusebio Di Francesco, attualmente a +3 sulla zona retrocessione. Padroni di casa ancora imbattuti in campionato, come testimoniano le 9 vittorie e i 2 pareggi ottenuti finora.
Lazio-Lecce, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15 di oggi, sabato 21 novembre, allo stadio Olimpico di Roma, teatro del confronto tra la Lazio di Gattuso e il Lecce di Di Francesco. Direzione di gara affidata al sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova.
Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv
Lazio-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Lazio-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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