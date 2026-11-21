Dove vedere Como-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Riparte la Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende dal Sinigaglia di Como, dove la squadra di Fabregas è chiamata a tornare a fare punti dopo la sconfitta contro l'Inter dell'ultimo turno. Contro ci sarà il Cagliari di Pisacane, che due settimane fa ha battuto il Frosinone.
Como-Cagliari, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15:00 di oggi, sabato 21 novembre, allo stadio "Sinigaglia" di Como. Direzione di gara affidata a Calzavara della sezione di Varese.
Dove vedere Como-Cagliari in diretta tv
Como-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Como-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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