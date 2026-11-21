Allo stadio "Ennio Tardini" si affrontano il Parma di Alberto Gilardino e la Roma di Gian Piero Gasperini, in occasione della sfida valida per la 12esima giornata di Serie A . Terminata la sosta dedicata alle nazionali, i giallorossi ripartono dal terzo posto in classifica e dai 27 punti conquistati nelle prime 11 partite di campionato, mentre i ducali vantano una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

Dove vedere Parma-Roma in diretta tv

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Parma-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.