Dove vedere Parma-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Allo stadio "Ennio Tardini" si affrontano il Parma di Alberto Gilardino e la Roma di Gian Piero Gasperini, in occasione della sfida valida per la 12esima giornata di Serie A. Terminata la sosta dedicata alle nazionali, i giallorossi ripartono dal terzo posto in classifica e dai 27 punti conquistati nelle prime 11 partite di campionato, mentre i ducali vantano una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.
Parma-Roma, l'orario
La sfida del "Tardini" andrà in scena oggi, sabato 21 novembre, alle ore 18, quando Simone Sozza della sezione di Seregno darà il via al confronto tra Parma e Roma.
Dove vedere Parma-Roma in diretta tv
Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Parma-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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