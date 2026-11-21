Dove vedere Napoli-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Il sabato della dodicesima giornata di Serie A si chiude al Maradona. Il Napoli di Allegri, reduce dal pareggio contro la Lazio e a tre giorni dalla sfida in Champions League contro il Manchester City, vuole tornare al successo in campionato davanti al proprio pubblico. Contro ci sarà il Torino di Abate, senza vittorie da tre partite.
Napoli-Torino, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, sabato 21 novembre, allo stadio "Maradona" di Napoli. Direzione di gara affidata a Di Bello della sezione di Brindisi.
Dove vedere Napoli-Torino in diretta tv
Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Napoli-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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