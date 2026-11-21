Il sabato della dodicesima giornata di Serie A si chiude al Maradona. Il Napoli di Allegri, reduce dal pareggio contro la Lazio e a tre giorni dalla sfida in Champions League contro il Manchester City , vuole tornare al successo in campionato davanti al proprio pubblico. Contro ci sarà il Torino di Abate, senza vittorie da tre partite.

Dove vedere Napoli-Torino in diretta tv

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Napoli-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è disponibile su smartphone e tablet tramite login con un abbonamento attivo. La gara potrà essere seguita anche attraverso la webcronaca testuale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.