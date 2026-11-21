Riparte il campionato dopo la pausa nazionali, con la 12ª giornata di Serie A che si apre allo Stadio Olimpico per Lazio-Lecce. Subito in campo la capolista, con i biancocelesti di Gattuso che sfideranno i giallorossi di Di Francesco per mandare un segnale a Inter e Roma, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Parma. Fischio d'inizio alle ore 15: segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it
14:56
Squadre nel tunnel, tra poco si parte
Ci siamo, tra poco Lazio e Lecce in campo per il fischio d'inizio.
14:35
La Lazio è ancora imbattuta in campionato
Nove vittorie e due pareggi, questo lo score fin qui della Lazio di Gattuso. I biancocelesti sono reduci dal pareggio contro il Napoli, che è comunque bastato per tenere la testa della classifica prima della sosta.
14:29
Gattuso premiato come allenatore del mese
Prima della partita mister Gattuso è stato premiato come allenatore del mese di ottobre dalla Serie A.
14:04
+++ Lecce, la formazione ufficiale di Di Francesco +++
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
14:03
+++ Lazio, la formazione ufficiale di Gattuso +++
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Noslin, Pinamonti, Isaksen. Allenatore: Gattuso.
14:02
La decisione dei tifosi della Lazio sulla Supercoppa
Anche oggi proseguirà la protesta dei tifosi biancocelesti, ma è arrivata una decisione ufficiale sulla sfida per la Supercoppa contro l'Inter. LEGGI TUTTO
13:47
Gattuso non fa calcoli, Frattesi ci sarà!
Dall’allarme scattato in Nazionale al rientro contro il Lecce: il centrocampista biancoceleste sarà regolarmente in campo. LEGGI TUTTO
13:43
Lazio-Lecce, la classifica aggiornata prima della sfida
Questa la situazione della classifica di Serie A prima di Lazio-Lecce:
13:42
Lecce, la probabile formazione di Di Francesco
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Kialonda, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngon, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Siebert, Scott, Jean, Ndaba, Fofana, Berisha, Gorter, Gandelman, Kaba, Esteban, Stulic, Monteiro.
Indisponibili: Ilic, Pierotti.
13:41
Lazio, la probabile formazione di Gattuso
LAZIO (4-3-3): Mandas; R. Floriani, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.
A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Doekhi, Lu. Pellegrini, Rovella, Farcomeni, Dele-Bashiru, Przyborek, Serra, Cancellieri, Gudmundsson.
Indisponibili: Sutalo, Tavares, Marusic, Zaccagni, Cataldi, Furlanetto.
13:40
Lazio-Lecce, Gattuso sfida Di Francesco per restare in testa
I biancocelesti ospitano i salentini allo Stadio Olimpico per mantenere la testa della classifica, che al momento vede la Lazio prima a +1 sull'Inter e +2 sulla Roma. Aggiornamenti, cronaca e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it
Stadio Olimpico - Roma