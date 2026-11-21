Riparte il campionato dopo la pausa nazionali, con la 12ª giornata di Serie A che si apre allo Stadio Olimpico per Lazio-Lecce . Subito in campo la capolista , con i biancocelesti di Gattuso che sfideranno i giallorossi di Di Francesco per mandare un segnale a Inter e Roma, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Parma. Fischio d'inizio alle ore 15 : segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it

Ci siamo, tra poco Lazio e Lecce in campo per il fischio d'inizio.

14:35

La Lazio è ancora imbattuta in campionato

Nove vittorie e due pareggi, questo lo score fin qui della Lazio di Gattuso. I biancocelesti sono reduci dal pareggio contro il Napoli, che è comunque bastato per tenere la testa della classifica prima della sosta.

14:29

Gattuso premiato come allenatore del mese

Prima della partita mister Gattuso è stato premiato come allenatore del mese di ottobre dalla Serie A.

Gennaro Gattuso è il Philadelphia Coach of the Month di ottobre #LazioLecce#SerieAEnilive#UNROSSOALLAVIOLENZApic.twitter.com/JA2fF9Imel — Lega Serie A (@SerieA) November 21, 2026

14:04

+++ Lecce, la formazione ufficiale di Di Francesco +++

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

14:03

+++ Lazio, la formazione ufficiale di Gattuso +++

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Noslin, Pinamonti, Isaksen. Allenatore: Gattuso.

14:02

La decisione dei tifosi della Lazio sulla Supercoppa

Anche oggi proseguirà la protesta dei tifosi biancocelesti, ma è arrivata una decisione ufficiale sulla sfida per la Supercoppa contro l'Inter. LEGGI TUTTO

13:47

Gattuso non fa calcoli, Frattesi ci sarà!

Dall’allarme scattato in Nazionale al rientro contro il Lecce: il centrocampista biancoceleste sarà regolarmente in campo. LEGGI TUTTO

13:43

Lazio-Lecce, la classifica aggiornata prima della sfida

Questa la situazione della classifica di Serie A prima di Lazio-Lecce: