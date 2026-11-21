Dopo la lunga sosta nazionali, con l'Italia fuori dai quarti di Nations League, il pomeriggio del sabato della dodicesima giornata di Serie A si accende allo stadio Tardini, dove alle 18 giocheranno Parma e Roma. I padroni di casa guidati da Gilardino dovranno vedersela con Gasperini, terzo in classifica alle spalle della Lazio capolista e dell'Inter a un solo punto di distacco dai romanisti. La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 37 su 58 (almeno sette più di qualsiasi altra formazione), completano 11 successi emiliani e 10 pareggi. In più, i giallorossi hanno segnato 105 reti contro il Parma nel massimo campionato e nessun club ha realizzato più gol contro i crociati nel torneo (al pari della Juventus). Indimenticabile poi quel Roma-Parma all'Olimpico del 17 giugno 2022, finito 3-1 (gol di Totti, Montella e Batistuta) e che ha consegnato alla squadra di Fabio Capello il suo terzo scudetto. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.