Serie A
sabato 21 novembre 2026
Ennio Tardini
18:00
Serie A
sabato 21 novembre 2026
Ennio Tardini
Arbitro Simone Sozza
Arbitro Simone Sozza
Parma-Roma diretta Serie A: segui il match tra la squadra di Gilardino e quella di Gasperini LIVE
Dopo la lunga sosta nazionali, con l'Italia fuori dai quarti di Nations League, il pomeriggio del sabato della dodicesima giornata di Serie A si accende allo stadio Tardini, dove alle 18 giocheranno Parma e Roma. I padroni di casa guidati da Gilardino dovranno vedersela con Gasperini, terzo in classifica alle spalle della Lazio capolista e dell'Inter a un solo punto di distacco dai romanisti. La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 37 su 58 (almeno sette più di qualsiasi altra formazione), completano 11 successi emiliani e 10 pareggi. In più, i giallorossi hanno segnato 105 reti contro il Parma nel massimo campionato e nessun club ha realizzato più gol contro i crociati nel torneo (al pari della Juventus). Indimenticabile poi quel Roma-Parma all'Olimpico del 17 giugno 2022, finito 3-1 (gol di Totti, Montella e Batistuta) e che ha consegnato alla squadra di Fabio Capello il suo terzo scudetto. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
17:15
Il Parma non vuole perdere
Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Bologna nell'ultimo match casalingo, il Parma potrebbe perdere due gare al Tardini di fila in Serie A per la prima volta nel 2026; l'ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2025 (contro Udinese e Lazio)
17:01
Parma, le formazioni ufficiali di Gilardino
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege
16:58
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen
16:55
AAA pari cercasi
Nelle ultime 20 sfide al Tardini tra Parma e Roma in Serie A c'è stato un solo pareggio: lo 0-0 del 24 ottobre 2010 - nel periodo ci sono state 13 vittorie dei capitolini e sei successi degli emiliani
16:45
Un murales porta fortuna
Mentre la Roma è a Parma, a Roma alla Fiera dell'Arte è esposto un murales dedicato a Francesco Totti, dell'artista Emanuele Sari. L'opera a grandezza quasi naturale, in vetro realizzato con smalti veneziani, murrine e foglia d'oro, è visibile alla Nuvola di Fuksas all'Eur nello stand B48/C47
16:40
Ci sarà anche Cobolli per Parma-Roma
Anche Flavio Cobolli sarà presente oggi allo Stadio Tardini per seguire dal vivo il match prima degli impegni in Coppa Davis con l'Italia a Bologna. Il tennista, noto tifoso della Roma, sosterrà i giallorossi dalla tribuna insieme al padre
L'APPROFONDIMENTO DI VALERIO MINUTIELLO
16:35
Parma-Roma, dove vedere la Serie A in tv
Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN sulle smart tv, su Sky Q e sui televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Stadio Tardini di Parma (Reggio Emilia)
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