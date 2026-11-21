Il Como torna a vincere: Cagliari ko, Ramon e Da Cunha decisivi
Il Como batte 2-0 il Cagliari nella dodicesima giornata di Serie A e lo fa con due reti molto simili, entrambe di testa ed entrambe nate da un cross di Yan Couto. Al Sinigaglia sblocca la partita Ramon al 24', poi al 56' raddoppia Da Cunha. La squadra di Cesc Fàbregas soffre per una parte del primo tempo, quando gli uomini di Fabio Pisacane creano più occasioni ma non trovano la porta, poi nella ripresa chiude il discorso e gestisce il pallone fino al triplice fischio.
Ramon sblocca, il Cagliari spreca
Parte bene il Como con il tentativo di Kaiki di poco al lato. Risponde il Cagliari che si fa vedere al 21' con Maldini, che calcia fuori. Passano tre minuti e passa avanti la squadra di Fabregas: Couto pennella dalla destra e Ramon, a pochi passi dalla porta, la mette dentro di testa. Il gol non spegne i sardi e nella seconda metà della prima frazione sono gli ospiti a rendersi più pericolosi: Maldini ci riprova e la sua conclusione, deviata da Mendy e Ramon, termina di poco a lato. Nel finale del primo tempo è lo stesso Maldini ad andare vicino al pareggio, lanciato da Fazzini, ma manda ancora fuori.
Da Cunha chiude i conti
Pisacane prova a cambiare l'inerzia con i cambi a inizio ripresa, ma al 56' Couto mette in mezzo un altro cross e Da Cunha, dal centro dell'area, firma di testa il 2-0. Dopo il raddoppio, la squadra di Fabregas gestisce il possesso senza correre rischi e porta a casa i tre punti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS