Ramon sblocca, il Cagliari spreca

Parte bene il Como con il tentativo di Kaiki di poco al lato. Risponde il Cagliari che si fa vedere al 21' con Maldini, che calcia fuori. Passano tre minuti e passa avanti la squadra di Fabregas: Couto pennella dalla destra e Ramon, a pochi passi dalla porta, la mette dentro di testa. Il gol non spegne i sardi e nella seconda metà della prima frazione sono gli ospiti a rendersi più pericolosi: Maldini ci riprova e la sua conclusione, deviata da Mendy e Ramon, termina di poco a lato. Nel finale del primo tempo è lo stesso Maldini ad andare vicino al pareggio, lanciato da Fazzini, ma manda ancora fuori.

Da Cunha chiude i conti

Pisacane prova a cambiare l'inerzia con i cambi a inizio ripresa, ma al 56' Couto mette in mezzo un altro cross e Da Cunha, dal centro dell'area, firma di testa il 2-0. Dopo il raddoppio, la squadra di Fabregas gestisce il possesso senza correre rischi e porta a casa i tre punti.