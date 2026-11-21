Ancora una volta, l'anima e il cuore del Napoli. Il primo a provarci e a mantenere viva la squadra, nonostante l'umore nero del Maradona, McTominay trova nel secondo tempo il gol che piega il Torino e fa respirare Allegri al termine di una sosta tormentata. Dopo un pareggio (con la capolista Lazio) e due sconfitte (Porto e Juve), gli azzurri tornano a vincere, risalgono momentaneamente all'ottavo posto e possono vivere con meno ansia l'attesa dell'appuntamento in Champions con il City. Contro l'allievo Abate, perso Vergara dopo pochi minuti, Allegri può essere alla fine soddisfatto di un Napoli che ha inseguito la vittoria per tutta la partita, nonostante le numerose difficoltà e contro un ottimo Torino.

Traversa di Mandragora, McTominay non perdona La squadra di Abate incassa, regge e nel finale va vicina anche al vantaggio con un gran sinistro da fuori area di Mandragora, che colpisce la traversa. Lo spavento intimidisce il Napoli, che dopo la pausa rientra in campo meno convinto. Tra distrazioni gravi e orrori difensivi, la squadra di Allegri va velocemente in affanno. A ravvivare la speranza azzurro ci provano il sempre presente McTominay, ancora fermato da Perri, e il tecnico livornese che manda in campo Lang e Olivera al posto di Spinazzola e Marin. La mossa è quella giusta, perché passa un quarto d'ora e proprio l'olandese serve l'assist giusto allo scozzese, che con un potente destro dalla distanza batte il portiere brasiliano. Allegri applaude soddisfatto, poi nel finale inserisce anche Favasuli e Giovane. Il Napoli riparte così dal Maradona (non vinceva in casa dal 10 ottobre) e inizia bene un ciclo delicato, dove in ballo c'è di tutto.