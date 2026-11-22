Juventus-Venezia , palla al centro. All'Allianz Stadium si va in campo per la dodicesima giornata di Serie A . I bianconeri di Spalletti, reduci in campionato dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina (2-2), vanno a caccia della seconda vittoria nelle ultime tre partite in campionato e del terzo risultato utile consecutivo per continuare a risalire la classifica . Gli arancioneroverdi di Nicola vogliono dare continuità al successo interno contro l' Udinese (2-1) e conquistare punti importanti in chiave salvezza.

Juventus - Venezia è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 12:30 , all'Allianz Stadium di Torino. Direzione di gara affidata a Alberto Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti di linea Cecconi e Miniutti. Quarto uomo Massa. VAR Ghersini. AVAR Mazzoleni.

Dove vedere Juve-Venezia in diretta tv

Juve-Venezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.