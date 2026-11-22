Dove vedere Milan-Frosinone in tv? Dazn o Sky, orario
Milan-Frosinone, a voi. A San Siro si va in campo per la dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim cercano il terzo successo di fila in campionato dopo aver vinto battuto l'Inter (3-1) e il Genoa in trasferta (2-1). I gialloazzurri di Alvini l'immediato riscatto a margine della sconfitta a Cagliari (1-0) per riprendere la propria marcia da rivelazione dell Serie A come certificato dal piazzamento in classifica in zona Europa.
Milan-Frosinone, l'orario
Milan-Frosinone è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano. Direzione di gara affidata a Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti di linea Palermo e Laudato. Quarto uomo Chiffi. VAR Pezzuto. AVAR Prontera.
Dove vedere Milan-Frosinone in diretta tv
Milan-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Frosinone, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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