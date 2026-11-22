Dove vedere Atalanta-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della dodicesima giornata di Serie A si chiude alla New Balance Arena. L'Atalanta vuole ripartire dando continuità al successo ottenuto contro il Monza nell'ultimo turno prima della sosta. Contro c'è però l'Inter, chiamata a rispondere ai successi del sabato di Lazio e Roma.
Atalanta-Inter, l'orario
Atalanta-Inter è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo. La direzione di gara è affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli.
Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv
Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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